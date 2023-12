Bayerischer Hof will 5,00 Euro für Toiletten-Benutzung – Besucher schäumt

Im Bayerischen Hof in Rüdesheim zahlen fremde Toilettenbenutzer fünf Euro Gebühr. Personalchef Dr. Jürgen Schäfer hat für den Ärger im Netz nur wenig Verständnis. © Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa

Fremden Toilettenbenutzern in der Vorweihnachtszeit hat ein Restaurant in Rüdesheim nun einen Riegel vorgeschoben. Im Netz hagelt es deshalb Kritik.

Rüdesheim - Wer war nicht schon einmal in einer solchen Situation: Man ist in einer fremden Stadt zu Besuch, verspürt ein dringendes Bedürfnis und ausgerechnet jetzt ist keine Toilette in der Nähe. Dann schnell ins nächstgelegene Lokal, um sich Erleichterung zu verschaffen. In der Vorweihnachtszeit schiebt eine Gaststätte in Rüdesheim dem nun einen Riegel vor: „Für Gäste im Restaurant ist die Toilette kostenlos, für den Rest Toilette 5,00 Euro“, ist auf einem Schild vor dem Bayerischen Hof zu lesen.

Im Netz sorgt die Toilettennutzungsgebühr für Aufregung. Bei Facebook postet ein Nutzer ein Foto des Schildes und schreibt dazu verärgert „Abzocke in Rüdesheim“. In den Kommentaren darunter erntet er Zustimmung. „Die sind ja verrückt“, pflichtet ihm eine andere Facebook-Nutzerin bei.

Verstopfte Damentoilette und geklautes Klopapier: „Die menschliche Kultur hat stark nachgelassen“

Der Personalchef des Bayerischen Hofs, Dr. Jürgen Schäfer, hat für den Unmut im Netz – gerade in diesen Zeiten – kein Verständnis. „Eine Gaststätte ist auch ein wirtschaftliches Unternehmen“, betont er. Gerade erst habe das Lokal eine aufwendige Kanalreinigung durch eine Spezialfirma in Höhe von 1200 Euro zahlen müssen. So sei die Damentoilette des Bayerischen Hofs mutwillig mit Tampons und Ähnlichem verstopft worden. „Das hat uns Nerven und viel Geld gekostet“, ärgert sich der Personalchef, der auch noch für drei weitere Gaststätten verantwortlich ist.

Doch damit nicht genug: Im Jahr 2022 seien in dem Rüdesheimer Lokal 65 Rollen Toilettenpapier verschwunden. „Die wurden geklaut“, ist sich Dr. Schäfer sicher. „Die menschliche Kultur hat stark nachgelassen, das Ich-betonte-Leben hat zugenommen“, konstatiert er nüchtern.

Das Schild stehe jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit vor dem Bayerischen Hof – und auch nur solange der Rüdesheimer Weihnachtsmarkt stattfindet. „Primär zur Abschreckung“, erklärt der Personalchef. In nicht einmal 50 Metern Entfernung auf dem Weihnachtsmarkt stehe zudem ein öffentliches Toilettenhäuschen, dass man für einen Euro aufsuchen könne. „Touristen dürfen sonst freilich kostenlos bei uns auf die Toilette gehen“, stellt Dr. Schäfer klar. Zum Dank würden viele Leute sogar eine kleine Spende hinterlassen.

Restaurant-Geschäftsführer aus Wiesbaden kritisiert Mangel an öffentlichen Toiletten

Dass Gastwirte für Nicht-Restaurantbesucher eine Toilettengebühr verlangen, kann Tim Radusch nachvollziehen. Er ist Geschäftsführer und Mitinhaber des Schoppenhofs in Wiesbaden. Die Kosten für Reinigung und Klopapier müssten schließlich auch irgendwie bezahlt werden, sagt er. In seinem Lokal könne allerdings jeder – egal ob Gast oder nicht – die Toilette kostenlos benutzen. Negative Erfahrungen, zum Beispiel mit Vandalismus, habe er bisher noch keine gemacht, erzählt Radusch.

Der Toiletten-Andrang sei bei ihnen in einem normalen Rahmen. Im Sommer jedoch, wenn der Biergarten des Schoppenhofs geöffnet hat, sei der Andrang größer. Denn der Biergarten hat keine eigenen Toiletten.

„Die Städte stellen zu wenig öffentliche Toiletten zur Verfügung“, kritisiert der Geschäftsführer. Jetzt zur Winterzeit sei allerdings fast gar nichts los, sagt Radusch. (phf)