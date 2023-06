Umgestürzte Bäume und beschädigte Autos – Verdacht auf Tornado in Deutschland

Von: Tadhg Nagel

Am Dienstag, 20. Juni, tobt ein schweres Unwetter in Rüsselsheim. Es kommt zu zahlreichen Schäden. Einige Straßen waren vorübergehend gesperrt.

Rüsselsheim - Ein schweres Unwetter mit Starkregen und heftigen Böen hat die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend, 20. Juni, auf Trab gehalten. Die Wetterlage in Rüsselsheim hatte gegen 20 Uhr begonnen, sich zu zuzuspitzen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, kam es zu Sachschäden an einigen PKW und einem Haus. Die Aufräumarbeiten hätten bis in die frühen Morgenstunden angedauert, hieß es weiter. Gegen 03.00 Uhr seien die meisten Gefahren dann aus dem Weg geräumt gewesen.

Rund um den Stadtteil Dicker Busch sowie am Hafengrund wurden nach Angaben der Polizei mindestens 20 Autos beschädigt. Im Bereich der Thüringer Straße habe der Sturm das Dach und die Dämmverkleidung eines Hauses abgerissen, hieß es weiter. Die Gebäudeteile hätten gedroht, auf die Straße und den Bürgersteig zu stürzen. Dies wurde durch den Einsatz der Feuerwehr jedoch verhindert.

Ein Feuerwehrmann zersägt einen umgefallenen Baum bei Rüsselseim. © 5vision

Mutmaßlicher Tornado legt Bäume in Rüsselsheim um

Dennoch habe der Sturm zeitweise einige Straßen lahmgelegt. Vollständig gesperrt waren die K159, die L3482 und die L3040. Diese seien aufgrund entwurzelter Bäume nicht passierbar gewesen. Die Autobahnausfahrt 29 der A60 „Rüsselsheim-Königsstätten“ war gleichfalls nicht mehr befahrbar. Auch hier war nach Aussage der Polizei ein umgestürzter Baum die Ursache. Glücklicherweise sei es jedoch nach aktuellem Stand bei Sachschäden geblieben.

Wie die hessenschau berichtete, könnte es sich bei dem Sturm um einen Tornado gehandelt haben. Dies müsse jedoch vom Deutschen Wetterdienst noch bestätigt werden. Fest stehe jedoch, dass die Unwettergefahr in den nächsten Tagen noch nicht gebannt ist. Vor allem am Donnerstag, 22. Juni, könne es zu extrem starken Regenfällen kommen. Dabei seien Niederschläge von 25 bis 30 Litern pro Quadratmeter möglich. (Tadhg Nagel)

