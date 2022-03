Menschen nutzen jetzt Clubhouse, um über Ukraine-Krieg zu sprechen

Von: Pia Seitler

Kriegsgegner und Regierungskritiker in Russland flüchten zur App Clubhouse. © Marwan Naamani/dpa/Thiago Prudencio/imago

Nachdem Instagram und Facebook verboten sind, nutzen Menschen in Russland jetzt die in Deutschland längst vergessene App Clubhouse, um sich über den Ukraine-Krieg auszutauschen.

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs werden die sozialen Medien in Russland massiv eingeschränkt. Facebook und Instagram sind seit Montag (21. März 2022) verboten. Die freie Meinungsäußerung ist beinahe unmöglich. Medien in Russland ist es verboten, in der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine Begriffe wie „Krieg“, „Invasion“ oder „Einmarsch“ zu verwenden. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin beinahe alle Möglichkeiten genommen hat, Meinung im Netz zu äußern und sich auszutauschen, suchten russischen Regierungskritiker und Kriegsgegner nach einer Alternative: Clubhouse. Die App tauchte inmitten der Corona-Pandemie auf und der Hype, um das potenziell nächste große Ding in den sozialen Medien war groß. Doch Genauso groß wie der Hype um die App hier war, genauso schnell war er dann auch wieder vorbei.

BuzzFeed.de* verrät, wieso Menschen in Russland jetzt ausgerechnet die App Clubhouse nutzen, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen.

