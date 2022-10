Mysteriöse Lichtsäulen über russischen Städten sorgen für Rätselraten – Zahlreiche Fotos veröffentlicht

Auf Twitter kursieren Videos und Fotos von mysteriösen Lichtsäulen am Himmel über mehreren russischen Städten. Schnell spekulieren die Nutzer: Ist es ein Naturphänomen?

Moskau – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind über mehreren russischen Städten mysteriöse Lichtformationen erschienen. Wie Säulen ragten sie in den Nachthimmel empor. In dem sozialen Netzwerk Twitter verbreiteten sich schnell Fotos und Videos, betroffen waren demnach die Städte Moskau, Murmansk ganz im Nordwesten Russlands, Omsk sowie Belgorod nahe der russisch-ukrainischen Grenze.

Lichtsäulen über russischen Städten: Rätsel um Laserwaffe oder Wetterphänomen

Auf Twitter wird nun gerätselt, worum es sich bei den Lichtsäulen handelt und was die Ursache sein könnte. Einige Nutzer spekulieren, dass es sich um die russische Waffe „Pereswet“ handeln könnte, ein im März 2018 vorgestelltes System, das feindliche Waffensysteme in einer Entfernung von bis zu 1500 Kilometer blenden und sie somit kampfunfähig machen soll. Belege hierfür gibt es keine. Auch ist bislang unklar, wann genau die Fotos aufgenommen wurden.

Andere gehen von einem Wetterphänomen aus, den sogenannten „Light Pillars“. Solche Lichtsäulen waren in den vergangenen Jahren bereits beobachtet worden. Laut dem Deutschen Wetterdienst können diese Naturschauspiele in besonders kalten Nächten mit Polarschnee und mit besonderen Bedingungen entstehen. Bei den „Light Pillars“ handelt es sich um „eine optische Illusion durch kollektives Reflektieren des Lichtes (z.B. einer Straßenlaterne, d. Red.) an den kleinen Eiskristallen.“ Diese würden wegen der glatten Oberfläche wie ein Spiegel in der Luft wirken, schreibt der DWD dazu auf seiner Homepage.

Lichtsäulen über russischen Städten: BR-Wetterexperte geht nicht von Naturphänomen aus

Christian Lorenz, Wetterexperte des Bayerischen Rundfunk, hält das aber für unwahrscheinlich. „Light Pillars“ entstünden, wenn bei extremer Kälte der Wasserdampf in der Luft zu Eiskristallen gefriert, so Lorenz gegenüber BR24. Fällt Licht auf diese Eisplättchen, reflektieren sie die Strahlen, allerdings nur in einem bestimmten Winkel, sodass der Betrachter das Licht der Säule nur in passender Entfernung wahrnehmen kann. „Es ist ein ähnliches Phänomen wie der Regenbogen“, erklärt Lorenz.

Er betont zugleich, dass für dieses meteorologische Phänomen extreme Kälte Voraussetzung sei. Dafür ist es in Russland zurzeit zu mild, so Lorenz. Für den BR-Wetterexperten scheiden die „Light Pillars“ als Erklärung für die mysteriösen Lichtsäulen also aus.

„Light Pillars“ über Russland: DWD spricht von „ganz normalen Halo-Erscheinungen“

Allerdings gibt es bei diesem Wetterphänomen eine kleine, aber feine Unterscheidung. Entsteht eine Lichtsäule nah am Boden, braucht es tiefe Temperaturen und Schnee. Für Lichtsäulen weiter oben reichen sogenannte Cirruswolken, also Eiswolken in acht bis zwölf Kilometer Höhe. Andreas Friedrich, Pressesprecher des DWD, geht gegenüber Merkur.de deshalb auch davon aus, dass es sich bei den Lichtsäulen über den russischen Städten um „ganz normale Halo-Erscheinungen“ handelt. Die Wetterlage sei in Russland gerade nicht so, dass Lichtsäulen nahe am Boden entstehen könnten, im Zusammenhang mit Cirruswolken aber schon.

Auf die Fotos, die auf Twitter kursieren, angesprochen, sagt Friedrich: „Bei einigen der Videos und Fotos ist klar erkennbar, dass es Halo-Erscheinungen sind, die durch den Mond ausgelöst wurden. Also typische Lichtsäulen, die im Zusammenhang mit Cirruswolken entstehen.“ Doch nicht alle Aufnahmen seien auf diese Halo-Erscheinungen zurückzuführen. Manche der Lichtsäulen sähen nach Scheinwerfern aus. „Es könnten aber sicherlich auch gefälschte Fotos sein“, sagt Friedrich. „Sie würden sich wundern, was mir da alles unter die Augen kommt.“ (fmü)