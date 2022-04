Menschen in Russland bekommen bei TikTok nichts vom Krieg zu sehen

Von: Pia Seitler

Auf TikTok in Russland ist die Nachricht auf Russisch zu lesen: „Wir haben einige TikTok-Funktionen in Ihrer Region eingeschränkt. Sie können vorübergehend keine Videos einstellen oder live übertragen. © Stringer/dpa

TikTok verhindert, dass Menschen in Russland in ihren Feeds Videos oder Bilder zum Ukraine-Krieg eingeblendet werden.

Seit beinahe 50 Tagen kämpfen Soldaten aus Russland in der Ukraine. Sie kämpfen und sterben in einem Krieg, von dem es Medien in Russland verboten ist, ihn Krieg zu nennen. Stattdessen müssen sie Begriffe wie „Krieg“, „Invasion“ oder „Einmarsch“ verwenden. Während Twitter, Facebook und Instagram in Russland verboten sind, können die Menschen in Russland TikTok noch nutzen. Die Nutzung ist allerdings sehr eingeschränkt. Zwei Journalisten aus Norwegen haben sich gefragt, was die Menschen in zwei nahegelegenen Städten in der Ukraine und Russland vom Krieg auf der Plattform TikTok mitbekommen. Dafür programmierten sie zwei Bots.

BuzzFeed.de* verrät, was die Recherche der norwegischen Journalisten herausgefunden hat. TikTok-Nutzer in Russland leben in einer Blase.

