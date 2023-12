„Nikolaus“ wehrt sich mit Rute gegen Angreifer – Warum jetzt der Staatsschutz ermittelt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Der Umhang ist zerrissen: Rainer B. berichtet, dass er von Jugendlichen am Nikolaustag in der Unteren Königsstraße angegriffen worden ist, denen es nicht gepasst habe, dass er als Nikolaus unterwegs ist. © ANDREAS FISCHER

Jugendliche sollen einen Mann im Nikolauskostüm in Kassel angegriffen haben. Die Tat könnte politisch motiviert sein. Der Staatsschutz ermittelt.

Kassel – Er hat früher gelegentlich den Nikolaus gespielt, oft im Raum Marburg-Biedenkopf. 1996 ist er als Nikolaus sogar mal auf einem Pferd geritten. Was ihm am Nikolaustag in diesem Jahr in Kassel widerfahren ist, so etwas habe er aber noch nie erlebt, sagt der 54-jährige Rainer B. Der Mann, der aus Ulm stammt, war erstmals in Kassel als Nikolaus engagiert worden. Vergangene Woche Mittwoch sollte er in der Königsalm auf dem Königsplatz auftreten.

Doch den Auftritt konnte Rainer B. nur im zerrupften Kostüm machen. Der Mantel und sein Umhang waren nämlich zerfleddert. Rainer B., der normalerweise als Baggerfahrer arbeitet, erzählt, dass er mit der Straßenbahn von der Nordstadt bis zum Stern gefahren ist. Dort sei er gegen 17.15 Uhr ausgestiegen, um zum Königsplatz zu laufen. Sein Kostüm habe er schon angehabt.

Jugendliche Angreifer beleidigen und attackieren „Nikolaus“ in Kassel

In Höhe der Apotheke an der Unteren Königsstraße seien von der anderen Straßenseite fünf bis sechs Jugendliche auf ihn zugekommen. Jugendliche, die um die 15 Jahre alt gewesen seien und einen Migrationshintergrund gehabt hätten, so Rainer B. Sie hätten ihn als „Hurensohn“ und „Fettsack“ beschimpft und aufgefordert, das Nikolauskostüm auszuziehen. Die Jugendlichen hätten gesagt, dass sie Muslime seien und dies ihr Land sei. Darüber hinaus hätten sie ihm am Kostüm gezogen. Dabei sei dieses gerissen.

Einer der Angreifer habe ihm am Hals gepackt, sodass er eine leichte Schwellung davon getragen habe, so der 54-Jährige. Um sich zu wehren, habe er dem Jugendlichen seine Rute, die er sich aus einem Haselnussstrauch gebastelt habe, ins Gesicht geschlagen. Danach seinen die Jugendlichen in Richtung Martinsplatz geflüchtet. Mehrere Menschen hätten auf der Unteren Königsstraße den Angriff auf ihn mitbekommen, berichtet Rainer B. Viele hätten aber nur gelacht, einige sogar applaudiert. Geholfen habe ihm niemand.

Staatsschutz ermittelt gegen jugendliche Angreifer: War Nikolaus-Attacke politisch motiviert?

Der 54-Jährige hat Anzeige gegen die Jugendlichen erstattet. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung übernommen, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake auf Anfrage mit. Der Staatsschutz ermittelt immer dann, wenn ein politisches Motiv bei einer Tat nicht auszuschließen ist.

Björn Bischoff, Betriebsleiter der Königsalm, berichtet, dass Rainer B. schockiert gewesen sei, als er am Mittwoch in der Königsalm angekommen ist. Er habe trotzdem einen guten Auftritt hingelegt. Weil sein Mantel und Umhang aber zerissen gewesen seien, habe man darauf verzichtet, Fotos von dem Auftritt zu machen.

Rainer B. will sich durch die Attacke die Arbeit als Nikolaus nicht vermiesen lassen. „Ich mache weiter.“ Nächstes Jahr werde er einfach Pfefferspray mitnehmen, um sich bei Bedarf wehren zu können. Beschreibung: Es soll sich bei den Angreifern um fünf bis sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren mit schwarzen Haaren gehandelt haben, die überwiegend dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Einer habe eine schwarz/weiße Jacke getragen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/9100. (Ulrike Pflüger-Scherb)

