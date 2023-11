18-Jährige entführt Säugling aus Hamburger Klinik

Von: Marcel Prigge

Kindesentführung in Hamburg-Harburg: Am Montagabend, 20. November, nahm eine 18-Jährige einen Säugling aus der Helios Mariahilf-Klinik mit. Die Polizei ermittelt. © Lenthe-Medien

In Hamburg ist es zu einer Kindesentführung gekommen. Eine 18-Jährige nahm einen Säugling aus einer Klinik mit. Details der Tat werfen Fragen auf.

Hamburg – Ein etwa ein Monat alter Säugling ist am Montagabend, 20. November, aus der Helios Mariahilf-Klinik in Hamburg-Harburg entführt worden. Die Täterin war eine 18-jährige Frau, die sich nach Angaben der Polizei in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden hatte.

18-Jährige entführt Säugling aus Klinik: Polizei im Großeinsatz

Was ist passiert? Wie ein Fotoreporter von Lenthe-Medien vor Ort berichtet, hatte die Frau das Kind an sich genommen, als die eigentliche Mutter des Säuglings abgelenkt war. Das berichten Zeugen vor Ort. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifenwagen nach dem Kind. Zunächst erfolglos.

Währenddessen hatten sich zwei Gruppen aus etwa 40 Personen vor der Klinik versammelt, die sich gegenseitig für die Entführung beschuldigten. Polizeikräfte mussten die Lage vor Ort beruhigen.

Entführerin kehrt nach zwei Stunden zur Klinik zurück – Kind ist unverletzt

Wahrend die Suchmaßnahmen der Einsatzkräfte noch liefen, kehrte die 18-Jährige zusammen mit dem Kind nach etwa zwei Stunden zur Klinik zurück und übergab den unverletzten Säugling an das Klinikpersonal. Die Frau wurde vorläufig festgenommen.

Wie die Deutsche Presseagentur am Dienstagmorgen berichtet, habe sich die 18-Jährige zum Zeitpunkt der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Noch ungeklärt ist, ob es sich bei der Entführung um eine Beziehungstat handelt und ob sich die Täterin und die Mutter kannten. Auch ist unbekannt, wie sich die junge Frau Zutritt zum Krankenhaus verschafft hatte. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Kindesentziehung auf. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.