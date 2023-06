Säure-Basen-Diät: Dauer, Kritik, Nutzen – das steckt hinter basischer Ernährung

Von: Nina Brugger

Basische Ernährung soll den Körper vor Übersäuerung schützen und gesundheitliche Vorteile haben – So funktioniert die Säure-Basen-Diät.

Kassel – Grüne Smoothies, frische Salate, regelmäßig Sport. Eine gesunde Lebens- und Ernährungsweise liegt im Trend. Immer wieder tauchen neue Diättypen und Ernährungsformen auf – etwa die Low-Carb-Diät oder die Sirtfood-Diät –, die versprechen, noch gesünder und fitter zu machen. Dabei boomt gerade die holistische Szene mit Ayurveda und alternativen Heilmethoden. Eine dieser Ernährungsformen ist die Säure-Basen-Diät – sie soll den Körper zurück ins Gleichgewicht bringen und Krankheiten vorbeugen.

Säure-Basen-Diät: Das soll die basische Ernährung bewirken

Die Säure-Basen-Diät geht davon aus, dass bestimmte Lebensmittel saure oder basische Eigenschaften im Körper haben, so das Fitnessportal fitbook.de. Dabei sollen zu viele säurebildenden Lebensmittel zur Übersäuerung des Körpers und zu gesundheitlichen Problemen führen: Entzündungen, Gewichtszunahme, geringerer Energie oder Verdauungsstörungen gelten als mögliche Folgen. Wer sich basisch ernährt, kann dem vorbeugen. Die Ernährungsform sorgt demnach für eine gesunde Säuren-Basen-Balance, was positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel, die Darmgesundheit und das Körpergewicht hat.

Basische Ernährung: Diese Lebensmittel gehören zur Säure-Basen-Diät

Wer die Säure-Basen-Diät ausprobieren will, sollte auf Nahrung verzichten, die nach dem Verzehr Säuren bildet und so den pH-Wert der Körperflüssigkeiten erhöht. Diese Lebensmittel gehören zu Basenbildnern laut fitbook.de, manche von diesen Lebensmitteln wirken sogar lebensverlängernd:

Gemüse und Obst

Salat

Pilze und Sprossen

Grüne Smoothies und frisch gepresste Säfte, im Idealfall mit viel Gemüse

Kartoffeln

Vollkornprodukte

Gemüsebrühe

Stilles Wasser und Kräutertee

Und diese Nahrungsmittel sollten Sie bei der Säure-Basen-Diät meiden:

Während die basische Ernährung auf viel Obst und Gemüse – also auf leichte Kost – setzt, sollten diese Lebensmittel lieber weggelassen werden. Sie haben eine säurebildende Wirkung:

Fleisch und Wurst, vor allem rotes Fleisch

Fisch & Meeresfrüchte

Eier

Zucker und Süßigkeiten

Fertigprodukte und Produkte mit Zusatzstoffen

gehärtete Fette

Milchprodukte, Butter und Käse (Milch gilt teilweise als neutral, kann also in Maßen konsumiert werden)

Kaffee sowie grüner und schwarzer Tee

Softdrinks und Alkohol

Säure-Basen-Diät: So funktioniert die Ernährungsform

Wer sich basisch ernähren möchte, kann mit einer Bestandsaufnahme der aktuellen Ernährungsgewohnheiten starten. So bekommt man einen schnellen Überblick über die sauren und basischen Lebensmittel, die regelmäßig gegessen werden. Im nächsten Schritt können dann die säurebildenden Nahrungsmittel reduziert werden und durch andere, basische Lebensmittel ersetzt werden. Um es sich noch leichter zu machen, kann ein Ernährungs-Plan helfen.

Zur Orientierung: Für ein ausgeglichenes Säure-Basen-Verhältnis sollte die Ernährung zu etwa 70-80 Prozent aus basenbildende und neutralen Lebensmitteln bestehen und etwa 20-30 Prozent aus säurebildenden, so eatsmarter.de.

Die Säure-Basen-Diät kann wenige bis mehrere Wochen dauern, um ein Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen, kann aber zum langfristigen Lebensstil werden. Ratsam ist es dabei, einen Ernährungsberater oder Arzt hinzuzuziehen.

Kritik an der Säure-Basen-Diät

Wichtig ist anzumerken, dass der Körper über Mechanismen verfügt, die den körpereigenen pH-Wert auf einem konstanten Niveau halten. Das bedeutet, dass die Nahrung, die wir essen, nur begrenzt Einfluss auf den Säuregehalt unseres Körpers hat. Die Vorstellung, dass eine basische Ernährung zur Regulierung des Säure-Basen-Gleichgewichts beiträgt und bestimmte gesundheitliche Vorteile bietet, ist wissenschaftlich nicht belegt, so mylife.de.

Trotzdem kann die Diät gesundheitliche Vorteile bringen, was wahrscheinlich auf an dem hohen Verzehr von Obst und Gemüse zurückzuführen ist. Wer seine Ernährung umstellen möchte, um abzunehmen, kann auch diese drei Diäten unter die Lupe nehmen, die durch ein Ranking in ihrer Wirksamkeit eingestuft wurden.