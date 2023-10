Wolfgang Grupp: „Leute, die zu Hause nichts zu sagen haben, gehen in den Betriebsrat“

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist überzeugt: Für den Betriebsrat melden sich oft die ungeeigneten Leute. Deshalb geht er in seiner Firma gezielt einen anderen Weg.

Pirna/Burladingen - Unter Kollegen sind sie meist beliebt, bei den Vorgesetzten eher weniger: An Betriebsräten scheiden sich die Geister. Auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat zu den Arbeitnehmervertretern eine klare Meinung. In einem Vortrag bei der Volksbank Pirna (Sachsen) sagt er: „Wir haben selbstverständlich einen Betriebsrat. Der muss mir Probleme vom Hals halten und rechtzeitig dafür sorgen, dass die gar nicht groß werden. Und er muss auch den Mitarbeitern Bescheid sagen, wenn sie Dinge machen, die nicht in Ordnung sind.“ Gleichzeitig hat der Patriarch das Gefühl, dass oft die falschen Leute im Betriebsrat sitzen.

Als er vor mehr als 50 Jahren in die Firma kam, habe man bei Trigema gerade einen Betriebsrat eingeführt. „Und da gab es laufend Probleme, wo gar keine waren“, so Grupp. „Dann habe ich gefragt: Wieso sind eigentlich die im Betriebsrat, die solche Probleme machen?“ Nachdem er der Sache nachgegangen sei, habe er festgestellt: „Die guten Leute wollen mit dem Scheiß gar nichts zu tun haben. Und die, die zu Hause nichts zu sagen haben, können jetzt endlich mal was sagen und lassen sich aufstellen.“

Wolfgang Grupp (81) stichelt in einem aktuellen Vortrag gegen Betriebsräte. © VIADATA/Imago

Wolfgang Grupp ist überzeugt: Gute Leute melden sich nicht von selbst für Betriebsrat

Für Grupp steht fest: „Wenn sich nur die aufstellen lassen, die zu Hause nichts zu sagen haben, und die guten Leute sich nicht aufstellen lassen, dann gibt es halt einen Betriebsrat, der nicht so ganz ok ist.“ Bereits in seiner Anfangszeit als Trigema-Geschäftsführer sei er deshalb gezielt auf diejenigen Mitarbeiter zugegangen, die er für geeignet hielt. „Ich bin dann zu den Leuten hin und habe gesagt: Sie müssen in den Betriebsrat.“ Viele hätten darauf erstmal abwinkend reagiert. Doch der Trigema-Chef ließ nicht locker: „Ich habe gesagt: Sie müssen mir helfen und schauen, dass Probleme rechtzeitig gelöst werden.“

Grupps Beharrlichkeit zahlte sich offenbar aus: Diejenigen, die er für geeignet hielt, hätten sich aufstellen lassen. „Und wir haben jetzt seit 20 Jahren den gleichen Betriebsrat“, betont er nicht ohne Stolz. „Wir haben alle zwei, drei Jahre eine Betriebsversammlung. Die geht sehr schnell, da gibt es keine Stühle. Da steht man. 20 Minuten lang wird die der Form halber abgehalten – und dann ist gut.“

Wolfgang Grupp eckt an – auch zuletzt beim Thema Homeoffice

In Zeiten, in denen Arbeitnehmer sich immer stärker für ihre Rechte einsetzen, dürfte Wolfgang Grupp mit seiner Aussage mal wieder stark polarisieren. So ist es nicht das erste Mal, dass der 81-Jährige mit seiner konservativen Weltsicht aneckt. Erst zuletzt irritierte der Trigema-Chef viele Menschen mit seiner ablehnenden Haltung zum Thema Homeoffice und auch sein Frauenbild scheint aus der Zeit gefallen.

81 Jahre Wolfgang Grupp: 20 Fotos, die den Unternehmer im Wandel der Zeit zeigen Fotostrecke ansehen

Nun, da die Trigema-Nachfolge geregelt ist, bleibt abzuwarten, wie Bonita und Wolfgang Grupp Junior in Zukunft mit Themen wie dem Betriebsrat umgehen werden. In ihrer Kommunikation nach außen verhalten sie sich bislang deutlich zurückhaltender als ihr oftmals exzentrisch wirkender Vater. Fairerweise: Er kommt eben noch aus einer anderen Generation.