Von: Jennifer Lanzinger

Ein tragisches Unglück ereignete sich in Salzburg, eine Tierpflegerin wurde von einem Nashorn angegriffen.

Salzburg – Im Zoo Salzburg ist eine Tierpflegerin von einem Nashorn angegriffen worden und zu Tode gekommen. Wie die Polizei Salzburg in einer Mitteilung berichtet, ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden des Dienstag, 12. September. Ein Kollege habe demnach noch versucht, seiner Kollegin zur Hilfe zu eilen.

Wie die Polizei weiter erklärt, habe sich der Vorfall bei Routinearbeiten im Nashorngehege ereignet, dabei sei das Nashorn auf dei 33-Jährige losgegangen. Wie ein Polizeisprecher gegenüber Bild bestätigte, stammt die Pflegerin gebürtig aus Deutschland. Ein 34 Jahre alter Kollege habe noch versucht, das Tier zu verscheuchen. Auch der Österreicher sei dann von dem Nashorn angegriffen und ebenfalls schwer verletzte worden.

Im Salzburger Zoo wurde eine Tierpflegerin von einem Nashorn attackiert und getötet – ein Kollege wurde schwer verletzt. Der Tierpark bleibt deshalb am 12. September geschlossen. © Franz Neumayr/APA/dpa

Kollege eilte Pflegerin noch zur Hilfe - junger Mann schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert

Die Frau erlag nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 34-jährige Pflger wurde in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Wie die dpa berichtet, soll der Pfleger notoperiert werden. Der Zoo Salzburg blieb am Dienstag (12. September) geschlossen, hieß es auf seiner Facebook-Seite.

