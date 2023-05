Spanischer Militärjet rast senkrecht auf Boden zu und geht in Flammen auf – Video zeigt Absturz

Von: Marcus Giebel

Szenen eines Unglücks: Der Jet stürzt fast senkrecht in Richtung Erde (l.) und geht wenige Sekunden später in einem Feuerball auf. © Screenshot Twitter

Nahe der spanischen Stadt Saragossa stürzt ein Kampfflugzeug ab. Der Pilot rettet sich, wird aber verletzt. Videos zeigen den Absturz und einen Feuerball.

Saragossa – Es sind Aufnahmen, die wohl jedem Beobachter das Herz in die Hose rutschen lassen. Nahe Saragossa in Spanien ist an diesem Samstag in der Früh ein spanisches Kampfflugzeug abgestürzt und beim Aufprall auf den Boden in einen Feuerball aufgegangen. Mehrere Hobbyfilmer dokumentierten das Unglück.

Zu sehen ist, wie der Jet bei nahezu strahlend blauem Himmel plötzlich senkrecht auf die Erde zurast, ehe es zur Explosion kommt. Die spanische Luft- und Raumfahrtbehörde bestätigte den Unfall, der sich auf dem Luftwaffenstützpunkt der nordostspanischen Stadt ereignete. Ehe die Maschine innerhalb des Geländes der Basis abgestürzt sei, habe sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten können. Demnach wurde er ins Krankenhaus gebracht, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

Militärjet stürzt bei Saragossa ab: Pilot verletzt sich laut Bericht an Beinen, Hüfte und Armen

Laut der Tageszeitung Heraldo handelt es sich um einen Kapitän des 15. Geschwaders, der sich beim Aufprall auf den Boden Verletzungen unterschiedlichen Grades an Beinen, Hüfte und Armen zugezogen habe. Der Mann, dessen Name mit Daniel Perez Carmona angegeben wird, sei jederzeit bei Bewusstsein gewesen. Demnach verfügt der Verunglückte über die Erfahrung von mehr als 1000 Flugstunden und ist seit fast 16 Jahren Pilot der Luftwaffe.

Ob weitere Personen zu Schaden kamen, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Ursache des Absturzes blieb unklar. Nun soll untersucht werden, ob es sich um menschliches Versagen handelte oder ein technischer Defekt vorlag.

Das Flugzeug sei komplett zerstört, einige Wrackteile außerhalb des Militärgeländes gefunden worden. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Der Flug war demnach Teil einer Übung für ein Manöver, das am 10. Juni beim Familientag auf der Anlage vorgeführt werden soll.

F18-Jet geht nach Absturz in Flammen auf: Kampfflieger stammen aus den USA

Bei dem verunglückten Jet handelt es sich um eine EF-18 Hornet. Die zweistrahligen Mehrzweckkampfflugzeuge stammen laut dem Flugzeug-Lexikon aus dem Hause des US-Flugzeugbauers McDonnell Douglas, der 1997 von Boeing übernommen wurde.

Ursprünglich wurden die F18-Jets vor allem für den Einsatz auf Flugzeugträgern der US Navy entworfen. Laut Flug Revue gab es aber auch Abnehmer in Europa, Nahost und Asien. Genutzt werden sie demnach auch von der Schweizer Luftwaffe, der Royal Australian Air Force, der Royal Canadian Air Force sowie den Luftstreitkräften von Finnland, Kuwait, Malaysia und eben Spanien. Unter anderem auf der Basis bei Saragossa.

Die Flieger können bis zu 1,7-fache Schallgeschwindigkeit erreichen, informiert das Flugzeug-Lexikon. Die Flugreichweite beträgt 2000 Kilometer oder 2800 Kilometer mit drei Zusatztanks. Die Bewaffnung besteht aus einem 1x20-Millimeter-Gatlinggeschütz, gelenkten und ungelenkten Bomben, Minen und Raketen.

Die F18-Jets kommen demnach sowohl als Luftüberlegenheits- und Abfangjäger zum Einsatz als auch von Flugzeugträgern aus für Angriffe auf See- und Bodenziele oder zur Ausschaltung gegnerischer Luftverteidigung. Es gibt auch doppelsitzige Varianten.

Derweil wird der Luftraum über Deutschland wegen einer Nato-Übung gesperrt. Die USA stimmen der Ausbildung ukrainischer Piloten an ihren F16-Kampfjets zu. Die Abstürze mehrerer russischer Kampfjets werfen Fragen auf. (mg)