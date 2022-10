Tragisches Unglück auf Sardinien: Uni-Hörsaal stürzt ein – „hätte ein Massaker werden können“

Von: Jennifer Lanzinger

Der Hörsaal der Universität stürzte ein. © Vigili del Fuoco

Glück im Unglück hatten vermutlich Studierende einer Universität in Italien. Der Hörsaal der Uni stürzte zwar ein, allerdings erst nach Vorlesungsende am späten Abend.

Cagliari - Ein tragisches Unglück ereignete sich am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr in Italien. In der Stadt Cagliari auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien ist der Hörsaal einer Universität eingestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde unter den Trümmern der Aula Magna nach möglichen Opfern gesucht. Aufgrund der späten Uhrzeit gingen sie demnach jedoch nicht davon aus, dass Studenten oder andere Menschen zum Zeitpunkt des Einsturzes in dem Gebäude waren.

„Es hätte ein Massaker werden können“, zitiert die italienische La Stampa Bürgermeister Paolo Truzzu. Er nannte die Bilder schockierend - und ziegte sich extrem erleichtert, dass bei dem Unglück offenbar niemand verletzt wurde. „Die Bilder lassen uns darüber nachdenken, wie das Leben eines jeden von uns an einem seidenen Faden hängt“, sagte er weiter.

Das Ausmaß der Zerstörung ist auf Fotos zu sehen, die die Feuerwehr über Twitter veröffentlicht hatte. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa kamen auch Suchhunde und Drohnen zum Einsatz. Das zweistöckige Gebäude sei nach dem Ende der Vorlesungen gegen 20.00 Uhr abgeschlossen worden, hieß es.

Universtitäts-Rektor Francesco Mola sagte der La Stampa, dass es keine Anzeichen für den Einsturz gegeben habe. Die Gebäude würden regelmäßig überprüft. Nun bleiben auch die Nachbargebäude vorerst geschlossen und werden überprüft.

