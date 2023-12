Drama um Anruf beim Vater – Mädchen (14) sitzt stundenlang in der Kälte und stirbt

Von: Teresa Toth

Drucken Teilen

In Polen stirbt ein 14-jähriges Mädchen, nachdem es stundenlang in der Kälte gesessen hatte. Neben einem Supermarkt. An einer Hauptverkehrsstraße.

Andrychow – In Polen ist ein junges Mädchen ums Leben gekommen. Stundenlang wurde sie zuvor vermisst. Saß wohl unbemerkt in der Kälte auf dem Asphalt neben einem Supermarkt. Auch Passanten auf der anliegenden Straße haben das frierende Kind offenbar nicht registriert.

Erst nach einer groß angelegten Suchaktion fand ein Freund des Vaters die 14-Jährige – zu diesem Zeitpunkt war sie bereits stark unterkühlt. Ebenso wie in Deutschland herrscht in Polen aktuell eisiges Winterwetter.

Auf dem Weg zur Schule sei es dem Mädchen aus Polen nicht gut gegangen

Das polnische Mädchen sei am Dienstag (28. November) auf dem Weg zur Schule gewesen, als es seinen Vater anrief, berichtet die Nachrichtenagentur PAP am Freitag (1. Dezember). Dem Vater soll das Kind gesagt haben, dass es ihm nicht gutgehe. Dabei habe sie allerdings nicht erwähnt, wo sie sich genau befinde.

Die 14-Jährige habe sich dann neben einem Supermarkt auf den Boden gesetzt und sei telefonisch nicht mehr zu erreichen gewesen. Trotz der Lage des Geschäfts an einer Hauptverkehrsstraße sei das Mädchen stundenlang unbemerkt geblieben. Der Vater habe die Polizei informiert, die mit einer großen Suchaktion begann.

Einen Tag nachdem das Mädchen (14) gefunden wurde, starb sie in einem Krankenhaus in Polen

Erst gegen 13 Uhr fand ein Bekannter des Vaters, der bei der Suche half, das unterkühlte Mädchen. Es wurde sofort zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hilfe kam allerdings zu spät – am Mittwoch (29. November) starb die Teenagerin in der Klinik in Krakau (Krakow), wie PAP unter Berufung auf die Polizei schrieb.

Obwohl das Mädchen (14) neben einem zentral gelegenen Supermarkt saß, schien sie niemand bemerkt zu haben. (Symbolbild) © ZUMA Wire/imago

Der Bürgermeister des polnischen Ortes zeigte sich bestürzt über den Todesfall

„Wir sind alle schockiert“, äußerte Tomasz Zak, der Bürgermeister von Andrychow. Die Stadt, die in der Woiwodschaft Kleinpolen im Süden Polens liegt und rund 20.000 Einwohner zählt, verzeichnet derzeit auch tagsüber Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Ob das Mädchen tatsächlich an einer Erfrierung starb, konnte bislang nicht geklärt werden.

In der Regel sind vor allem ältere Menschen empfindlich für Kälte und müssen entsprechend auf ihre Gesundheit achten. Eine Autopsie soll Aufschluss über die genauen Todesumstände geben.

In „Aktenzeichen XY“ wurden zuletzt zwei rätselhafte Vermisstenfälle aus Bayern thematisiert. Nach der ZDF-Sendung kamen zahlreiche Hinweise. (tt/dpa)