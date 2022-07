51 Zentimeter Kassenbon bei Saturn in Münchner Filiale für zwei Produkte: „Geht das nicht anders?“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Die Ressourcen sollte man der Umwelt zuliebe schonen. Eine Saturn-Quittung sorgt nun für Ärger, ein Kunde mahnt Verschwendung an – und erntet Zustimmung.

München – Das Thema Nachhaltigkeit wird seit einigen Jahren heiß diskutiert. Der Klimawandel hat vielerorts ein Umdenken eingeleitet. Unternehmen stellten ihre Abläufe um, von der Beschaffung über die Produktion bis zum Verkauf soll so nachhaltig wie möglich gearbeitet werden. Dass die Auswirkungen globaler Erwärmung offenbar bereits zu spüren sind, zeigte der Fall einer Edeka-Filiale in Berlin.

Doch es gibt auch noch Unternehmen, die sich noch nicht einschränken müssen – oder wollen. Ein Kunde der Elektrofachmarktkette Saturn machte in einer Münchner Filiale die Erfahrung, dass ein sparsamer Umgang mit Ressourcen nicht überall vorgelebt wird.

Saturn-Kassenzettel verärgert Kunden: „Bekommen habe ich einen 51cm langen Bon. Geht das nicht anders?“

Auf Twitter veröffentlichte er ein Foto der Quittung, die er nach seinem Einkauf bei Saturn ausgedruckt bekam. „Ich habe 1 Kleinteil und 1 Flasche Wasser gekauft. Bekommen habe ich einen 51cm langen Bon. Geht das nicht anders?“, kritisierte er die vermeintliche Papierverschwendung.

In der Tat wirkte die Länge des Kassenzettels gemessen an der Anzahl der erworbenen Produkte exorbitant lang. Zwar stand der absolute Großteil der gedruckten Zeilen in Bezug zu dem Zahlungsvorgang. Zudem können im Einzelhandel aufgrund gesetzlicher Vorgaben, welche Angaben ein Kassenbeleg enthalten muss, diese auch nicht beliebig eingekürzt werden. Ob es allerdings derart viele Leerzeilen und Zeilenumbrüche sowie Werbung für eine kundenkarte braucht wie auf dem Saturn-Bon, erscheint mindestens diskutabel.

Langer Saturn-Kassenbon sorgt für Kritik: „Solange man Ressourcen verschwenden kann, macht man das“

Ein anderer Twitter-Nutzer kommentierte den XXL-Kassenzettel ironisch mit den Worten: „Falls Klopapier mal wieder knapp wird.“ Dagegen reagierte ein weiterer User auf die Frage des Tweet-Urhebers, ob man bei der Bon-Länge nicht auch anders verfahren könne, nur sarkastisch. „Nee, das geht erst, wenn es knapp wird. Solange man Ressourcen verschwenden kann, macht man das natürlich.“

Eine Reaktion des Elektrofachmarktes auf den Tweet blieb bislang aus. Allerdings ist Saturn nicht das einzige Unternehmen, das sich für seinen Umgang mit Papier die Kritik der Kunden einfing. Ein Rewe-Kunde ärgerte sich kürzlich „mehr Werbung als Einkäufe“ auf seinem Kassenzettel. Auch der Discounter Penny musste sich kürzlich den Vorwurf anhören, Papierverschwendung zu betreiben. (kh)