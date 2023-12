„Das ist eine Sauerei“: Österreicher geht für über 1000 Euro Essen – und bekommt saftige Parkgebühr

Die Parkplatzsuche gestaltet sich schwierig, besonders in großen Städten wie Wien. Ein Autofahrer erhielt nun eine Rechnung, die er nicht nachvollziehen kann.

Wien – Ein vermeintlich kostenloser Parkplatz sorgt in Österreich für ziemlich großen Wirbel. Das XXL-Restaurant Leopoldauer Alm und das gegenüberliegende Möbelhaus Kika stehen in einem Konflikt. Mittendrin: Ein Wiener, der eine hohe Summe an Geld bezahlen soll.

„Das ist eine Sauerei“: Restaurantkunde wütend – Er soll 255 Euro für einen Parkplatz zahlen

1120 Euro sind eine stolze Summe für ein Essen mit Kollegen. Mit einer Zusatzrechnung hatte der Wiener allerdings nicht gerechnet. Diese landete einige Zeit später bei ihm im Briefkasten und hatte reichlich wenig mit dem Essen zu tun. Konkret ging es nämlich um den Parkplatz des gegenüberligenden Kika, auf dem er sein Auto abgestellt hatte. Dafür sollte er nun 250 Euro bezahlen, wie heute.at berichtete.

„Die Leopoldauer Alm wirbt ja mit den Gratis-Stellplätzen auf dem Kika-Platz gegenüber. Und jetzt will mich der Kika verklagen? Das ist eine Sauerei“, brachte er seine Meinung gegenüber der Zeitung zum Ausdruck. Ein Blick auf die Website des XXL-Restaurants bestätigt, was der Kunde sagt. Dort gibt das Unternehmen seinen Kunden den Hinweis: „Gratis Parkplätze vis a vis KIKA“.

„Geschäftsschädigend“: Chef des XXL-Restaurants ebenfalls aufgebracht

Der Chef des Restaurants nahm nun ebenfalls Kontakt zu einem Anwalt auf. Denn, so erklärte er dem Blatt zufolge, es bestehe ein Vertrag für die Nutzung der Parkplätze. Und das seit 15 Jahren. Seine Mitarbeiter hätten ähnliche Forderungen erhalten. Die Vorkommnisse bezeichnete er als „geschäftsschädigendes Verhalten“, während das Möbelhaus verlauten ließ, dass es vor Ort zu Problemen gekommen sei.

Es scheint ein Streit zu sein, der nicht so schnell beizulegen ist. Denn wie Kika der Alm vorwirft, habe diese mit 300 Parkplätzen für Besucher geworben, wodurch die Kunden des Möbelhauses kaum noch Parkplätze finden würden.

Indes musste eine Frau bei einem Restaurantbesuch fast 55.000 Euro zahlen, sollte 55.000 Euro zahlen. Ein Foto auf einer Social-Media-Plattform ging ziemlich nach hinten los.