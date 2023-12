Taxifahrer packt über Rückbank-Techtelmechtel aus – „Hätte 500 Ehen platzen lassen können“

Von: Nico Reiter

Drucken Teilen

Als Taxler in Zürich hat Iztok Hollinger schon einiges erlebt. Trotz „Taxifahrer-Kodex“ erzählt er von Geständnissen und intimen Momenten.

Zürich – Seit 40 Jahren ist Iztok Hollinger auf den Straßen Zürichs unterwegs und kennt sie wie seine Westentasche. Der Fahrer hat so viele Kilometer zurückgelegt, dass er fast 30 Mal mit seinem Taxi, einem Toyota Avensis, die Erde umrunden können hätte. Über seine Jahre im Dienst kann er einige Geschichten erzählen, wie er im Interview mit der NZZ beweist. Taxifahren zählt als einer der lukrativsten Nebenjobs, aber das steht für ihn nicht im Vordergrund.

Den Großteil seiner Arbeitszeit ist Hollinger nur Nachts Taxi gefahren. „Zürcher Nächte sind ungefiltert, versinken im Dunst von Alkohol und Halbseidenem. Als junger Typ katapultierte ich mich mit großer Lust in Grenzerfahrungen, die gab es nachts natürlich zuhauf“, erklärt er. Besonders das Eintauchen in unterschiedliche Milieus hat den Taxler fasziniert. Vom Rotlichtviertel, über Studentenverbindungen zu Dragqueens fühlt sich der Fahrer in allen Teilen des Nachtlebens zu Hause.

So hat sich das Taxifahren in den letzten 40 Jahren verändert

Mittlerweile hat sich die App „Uber“ in Deutschland ausgebreitet. Hollinger erzählt von einer Zeit bevor es Taxi Apps gab: „Als ich anfing, waren wir gerade einmal dreißig Nachttaxifahrer. Nach 2 Uhr gab es nur noch die illegalen Bars und Privatklubs. Nach unserer Schicht sind wir noch in die Frühlokale, die machten um 5 Uhr morgens auf.“ Oft war der Taxifahrer noch bis 9 Uhr morgens in den Bars. Danach legte er sich schlafen bis zur nächsten Nachtschicht.

Was bringt Ridepooling wirklich? Fotostrecke ansehen

Aber auch die Fahrgäste hätten sich verändert: „Früher war mehr Rock’n’Roll und Blues – heute ist es Techno. Alles höher getaktet, lauter, schriller. Auch weil da mehr chemische Substanzen sind, sehr viel Kokain und Speed.“ Dieser Einfluss drückt sich auch im Verhalten der Gäste aus. Sie seien viel angeheizter und konfliktfreudiger als früher.

„Taxifahrer-Kodex“ – Hollinger behält Geheimnisse für sich

Aber wer genau sich einen Fauxpas in seinem Taxi erlaubt, würde Hollinger nicht verraten. Er hält sich an den „Taxifahrer-Kodex“. Was im Taxi passiert, bleibt im Taxi. „Ich hätte 500 Ehen platzen lassen können. Da gab es Affären zuhauf. Ich habe viele Pärchen nach Hause gefahren, man küsste sich zum Abschied, und um die Ecke wartete bereits jemand anderes“, aber der Fahrer hält dicht.

Auch einige Geständnisse bekommt Hollinger zu hören. Seien es medizinische Diagnosen oder der Verlust eines geliebten Menschen. „Oftmals fungiere ich als Ventil. Gewisse Dinge lassen sich wohl einem Fremden leichter sagen“, erklärte er die Angewohnheit mancher Gäste im Taxi ihre Gefühle auszuschütten, „Manchmal entsteht tatsächlich eine sehr vertraute Situation, in der ich einem Gast etwas mit auf den Weg geben kann. Die bedanken sich dann beim Aussteigen für das Gespräch.“

Auf der Rückbank des Taxis kann nach einer Partynacht so einiges passieren (Symbolbild) © Robertas Narkus/Imago

Intime Momente auf der Rückbank und Geheimnisse behält der Taxifahrer für sich

Aber nicht nur Gespräche belauscht der Fahrer in seinem Auto. Oft kommt es zu viel intimeren Momenten. Aber den abgehärteten Taxler entsetzt es nicht einmal, wenn es auf der Rückbank zu einem Techtelmechtel kommen sollte. „Das stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich sage höchstens: Macht mir aber bitte keine Sauerei da hinten!“

Iztok Hollinger genießt es, Menschen in allen Lebenslagen zu sehen und freut sich vor allem über seine Stammkunden. Mittlerweile geht es der Taxifahrer etwas ruhiger an und fährt nur noch tagsüber. Denn der Beruf ist nicht immer ungefährlich. Ein Taxifahrer in Fürth wurde von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Ein Taxifahrer aus Neufahrn erhielt statt Trinkgeld einen Fausthieb.