130.000 Euro Schaden: Jugendliche verwüsten Ferien-Haus in den Alpen bei wilden Partys – Eltern sollen zahlen

Von: Richard Strobl

Teilen

Das Val di Fassa in Südtirol. (Symbolbild) © IMAGO/Vedran Galijas

Jugendliche in Südtirol haben wohl das leere Haus einer Familie wiederholt für hemmungslose Partys genutzt und es komplett verwüstet. Die Eltern könnten nun zahlen müssen.

Bozen – Es ist wohl der Alptraum für alle Besitzer einer leeren Immobilie – egal, ob in Italien oder anderswo: Das Haus wird durch eine feiernde Meute komplett verwüstet. Doch genau dies soll sich in dem Ort Canazei in Südtirol – unweit der Regionshaupstadt Bozen – zugetragen haben. Gegen zwölf Jugendliche aus einem nahegelegenen Ort wird ermittelt.

„Jeder in Canazei weiß es seit Jahren“, so der Anwalt Karol Pescosta, der vor Gericht einen der Jugendlichen verteidigt. Dem Bericht des Anwalts gegenüber dem Corriere del Trentino nach seien Fotos der offenbar hemmungslosen Alkoholpartys der italienischen Jugendlichen in den sozialen Medien „aller Kinder der Stadt“ zu finden gewesen. Dennoch wiederholten sich die Vorfälle offenbar.

Verwüstung in Italien: Alpen-Haus von Jugendlichen als Diskothek missbraucht

Dem Bericht nach gab es die erste Meldung bei der italienischen Polizei bereits im Sommer 2021. Die Nichte der Eigentümer eines Privathauses meldete bei den örtlichen Carabinieri: In die Hütte der Familie aus Bologna sei zwischen Dezember 2020 und April dreimal eingebrochen worden. Demnach sei es jeweils eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Ort gewesen, die in das Haus eingedrungen seien und hier Partys mit viel Alkohol gefeiert hätten. Dabei hätten sie das Haus allerdings auch komplett verwüstet.

Dem Bericht nach sollen Möbel zertrümmert, Türen ausgehängt, Fenster zerstört worden sein. Auch Kühlschrank, Fernseher und Küchengeräte sollen vom Balkon geworfen worden sein. Zudem wurden die Matratzen demnach als Toilette missbraucht. Der Schaden soll sich insgesamt auf knapp 130.000 Euro belaufen. Laut Corriere könnten nun die Eltern der Jugendlichen für diesen aufkommen müssen.

Haus in Italien verwüstet: „Rudelführer“ soll seine Freunde getäuscht haben

Offenbar war aber nicht allen Jugendlichen klar, dass sie das Haus einer Familie ohne deren Wissen verwüsteten. Den Aussagen des Anwalts Pescosta zufolge gab es einen „Rudelführer“. Dieser habe die anderen davon überzeugt, „dass das Haus seinem Onkel gehöre und kurz vor dem Abriss stehe“.

Zum Verhängnis werden könnte dem mutmaßlichen Verantwortlichen ein Foto aus dem Haus, das er auf Instagram teilte und, das die Zerstörungen zeigt. Dieses Foto sowie andere Beiträge in den sozialen Medien, wie auch Spuren in dem Haus werten die Ermittler jetzt aus. Der Prozess soll im Februar 2024 beginnen.

Ranking: Die 15 schönsten und beliebtesten Urlaubsorte Italiens Fotostrecke ansehen

Erst diesen Sommer sorgte in Italien auch Zerstörungen in einer Villa durch deutsche Touristen für Schlagzeilen.