Ratten springen durch gekipptes Fenster? Kurioser Zettel verdeutlicht Plage in Berlin

Von: Sebastian Richter

In Berlin ist die Rattenpopulation ein allgegenwärtiges Problem. Genervte Anwohner weisen mit einem Zettel auf ungewöhnliche Zugangsmethoden der Schädlinge hin.

Berlin – Ratten gehören zum Stadtbild von Berlin. Wer durch die Straßen der Hauptstadt spaziert, sollte sich auf eine nicht unwahrscheinliche Begegnung mit den Schädlingen einstellen. 45.000 Einsätze pro Jahr zählt der Deutsche Schädlingsbekämpferverband – wohlgemerkt nur in Berlin.

Wenigstens in den eigenen vier Wänden sollte man vor Ratten sicher sein – wenn sie nicht durchs Badezimmerfenster springen, wie es wohl bei einem Haushalt im Berliner Stadtteil Charlottenburg der Fall ist.

Ratten klettern durch Badezimmerfenster in Berlin – und nutzen Fahrrad als Sprungbrett

Dort – genauer in der Kantstraße – hat jemand einen Zettel aufgehängt, der genau davor warnt. Geteilt wurde die Notiz auf der Instagram-Seite „notesofberlin“. Die Seite veröffentlicht regelmäßig kuriose Zettel, unter anderem gerichtet an Berliner Anwohner, die sich aus dem Fenster erbrechen. Beim Gesamt-Deutschen Pendant geht es auch mal um zu lautes Liebesspiel der Nachbarn.

Aber zurück nach Berlin und dem Rattenproblem: In dem sehr freundlich gehaltenen Schriftstück warnt der Verfasser oder die Verfasserin, dass ein an der Hauswand abgestelltes Fahrrad den Ort gewechselt hat. Der Grund: Über das Fahrrad gelangen die Ratten durch das Badezimmerfenster in die Wohnung. Das Fahrrad nutzen die Tiere dabei als „Sprungbrett“ und springen dann durch das gekippte Fenster, heißt es in der Notiz.

Die User bei Instagram bestätigen die Fähigkeiten der Kletterkünstler. „Ratten sind hervorragend im Klettern und wenn sie wollen, gelangen sie überall hin!“, schreibt eine Userin. „Es gab schon Fälle, dass Ratten über die Kanalisation in einen Wohnbereich eingedrungen sind.“ Eine andere Nutzerin weist auf die zunehmende Population hin: „Ich glaube, Berlin hat ein riesiges Rattenproblem. Die laufen am Tage über den Schulhof zwischen den Schülern umher. Ganz normal.“

Rattenproblem in Berlin: „Bisher nicht gekannte Ausmaße“ – Bezirksamt schließt Spielplatz

Wie schlimm die Rattenplage in Berlin geworden ist, lässt sich am Klausenerplatz und insbesondere am dortigen Spielplatz erkennen. Zum wiederholten Mal in den vergangenen Jahren muss der Spielplatz wegen „Rattenbefalls“ gesperrt werden, wie aus einer Mitteilung von Ende Juli des Bezirksamts hervorgeht. „Der Rattenbefall hat leider bisher nicht gekannte Ausmaße angenommen“, heißt es darin. „So wurden wiederholt bis zu 50 Ratten in Gruppen auf dem Spielplatz gesichtet. Die Tiere klettern in die Papierkörbe und holen den Müll raus.“

In der Konsequenz wurde der Spielplatz wochenlang gesperrt. Er liegt nur wenige Meter von der Kantstraße entfernt, also dem Ort, an dem die Ratten durch das Badezimmerfenster zu klettern drohen.

Berliner Senat diskutiert Rattenproblem: Verursacher ist „die Bevölkerung selbst“

Das Rattenproblem war vor einer Woche auch Thema im Berliner Senat. Dabei ging es um die Lösung, aber auch um die Ursprünge der Rattenplage. Einer der Gründe für die zunehmenden Probleme mit Ratten sei das Füttern von Vögeln. Besonders deutlich machte es Spandau: „Wesentlicher Verursacher für Rattenbefall ist in den meisten Fällen die Bevölkerung selbst“, heißt es aus dem Regierungsbezirk.

„Seit einigen Monaten wird auf öffentlichen Plätzen und Grünflächen im Übermaß Getreidefutter u.a. zur Taubenfütterung ausgebracht“, berichtet so auch der Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Dadurch vermehre sich die Rattenpopulation rund um die Futterstellen. „Ein Taubenfütterungsverbot im gesamten Land Berlin wäre wünschenswert“, meldet auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg vor rund einer Woche. (spr)

Haben es die Ratten einmal ins Haus geschafft, gibt es Möglichkeiten, sie wieder loszuwerden. Dabei muss man nicht unbedingt auf Gift zurückgreifen.