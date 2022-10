Video geht viral: 100 Schafe verfolgen Joggerin – Hilfe, was tun?

Von: Sandra Barbara Furtner

Joggen hält gesund und fit, Jogger schätzen die Ruhe und Einsamkeit. Doch was, wenn einen plötzlich 100 Schafe verfolgen? Dann ist guter Rat teuer.

Nimmt der Stress im Alltag zu, suchen viele Menschen in ihrer Freizeit einen Wald auf, um einen Ausgleich zu haben. Hier kann man aufatmen, die Seele baumeln lassen und entschleunigen. Laut Experten reichen 20 Minuten aus, um mental und körperlich neue Kräfte zu tanken. Unabhängig davon, ob man nur spazieren geht und dabei bewusst Gerüche und Farben wahrnimmt oder ob man im Wald eine flotte Runde dreht. Ein wenig Natur und Entspannung wollte auch Eleanor Scholz in ihrem Urlaub in Frankreich erleben. Sie beschließt, durch einen Wald zu wandern. Doch was sie dort erlebt, wird sie so schnell nicht mehr vergessen. Landtiere.de fasst zusammen.

100 Schafe verfolgen Joggerin, weil sie sich im Wald verirrt haben – Video geht viral

Eine Schafherde hat sich verlaufen und schließt sich einer Joggerin an. © Instagram (elea_gram)

Die Frau genießt die Ruhe in vollen Zügen. Doch dann vernimmt sie ein komisches Geräusch. Vor Schreck versteckt sie sich hinter einem Baum. Vorsichtig späht sie in die Richtung, aus der die Laute kommen. Sie erblickt eine sportlich gekleidete Frau, die ebenfalls durch den Wald läuft. Doch sie ist nicht alleine. Im Schlepptau befinden sich über 100 Schafe. Eleanor Scholz ist wie erstarrt. Was soll sie nur tun? Ist die Frau etwa in Gefahr? Wird sie von den Schafen überrannt? Während sich ihre Gedanken überschlagen, kommt die Frau immer näher, bis sie direkt vor ihr stehen bleibt. „Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, was ich da sah“, sagt Scholz gegenüber The Dodo.

100 Schafe verfolgen Joggerin, weil sie sich im Wald verirrt haben – Frauen sind verblüfft

Die beiden Frauen beginnen ein Gespräch. So erfährt Eleanor die Geschichte, die dahinter steckt. „Als sie anhielt, um mir ihre Situation zu erklären, blieben alle Schafe sofort stehen und warteten geduldig an ihrer Seite. Da wurde mir klar, dass hier etwas wirklich Seltsames geschah.“ Die Joggerin verrät Scholz, dass es sich um Schafe handelt, die völlig allein im Wald umherirrten und nicht mehr aus ihm heraus fanden.

Als sie bemerkt, dass die Herde ihr voller Vertrauen folgt, entscheidet sie sich dazu, ihren geplanten Jogging-Weg zu verlassen, um die Schafe zurück auf eine Weide zu führen. Wenige Minuten später läuft sie wieder los und die Herde folgt ihr anstandslos. Eleanor Scholz ist komplett verblüfft, findet die selbstlose und tierliebe Aktion jedoch bewundernswert. Sie nimmt ein Video auf und veröffentlicht es auf Instagram. Sofort geht der Clip viral. Innerhalb kürzester Zeit erhält er über 16.500 Kommentare. Ob es die Schafe tatsächlich auf die Weide geschafft haben, geht leider aus dem Video nicht hervor. Anbei eine kleine Auswahl:

„Eines der besten Sachen, die ich je gesehen habe. Glaubst du, dass sie ihr immer noch folgen?“

„Das Video ist so unglaublich. 😍“

„Die Frau ist klasse, wie die Herde ihr folgt, Wahnsinn. 🐑“

„Das ist einfach nur magisch. 😍“

„Die Schafe denken wohl, dass sie den Weg kennt. 😂“

„Der Farmer wird ziemlich verdutzt sein, und sich fragen, wo seine Herde geblieben ist. 😂“