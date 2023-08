Massaker an Schafen in Niedersachsen: „Eine der schlimmsten Wolfsattacken überhaupt“

Von: Fabian Raddatz

Bei einem Angriff auf eine Schafsherde sterben mehrere Dutzend Tiere. Die zuständige Jägerschaft spricht von einer „der schlimmsten Wolfsattacken überhaupt“.

Stade – Die Bilder sind nichts für schwache Nerven. Dutzende tote Schafe liegen tot auf einem Anhänger, die Augen weit aufgerissen, das Fell blutrot verfärbt. Die Weide gleicht einem Schlachtfeld. Wer oder was auch immer auf der Wiese im niedersächsischen Gräpel (Landkreis Stade) gewütet hat, muss wie im Blutrausch gehandelt haben: 55 Tiere tot, 30 verletzt und zwei werden noch vermisst.

Die örtliche Jägerschaft ist sich sicher, dass es Wölfe waren. Darauf würden auch Spuren vor Ort hinweisen. „Unserer Kenntnis zufolge handelt es sich um eine der schlimmsten Wolfs-Attacken in Niedersachsen überhaupt.“ Julia Seefried ist Sprecherin bei der Jägerschaft des Landkreises Stade. Sie ist sich sicher: „Die Wölfe müssen entnommen werden, ich sehe da keine Alternative.“

Schafs-Massaker in Niedersachsen: „So viele Wölfe wie in Schweden und Norwegen“

„Entnehmen“, das ist Jäger-Sprech für „Töten“. „In Niedersachsen leben so viele Wölfe wie in Schweden und Norwegen zusammen, nur auf viel engerem Raum“, sagt Seefried. Damit die Weidetier-Halter in Niedersachsen weitermachen könnten, müsste der Wolfsbestand reduziert werden. „Alleine um die Schafe auf dem Deich zu erhalten, die ja für den Hochwasser-Schutz wichtig sind.“

Im Fall des Schafs-Massakers von Gräpel hätte auch der Wolfszaun nichts gebracht. Dieser sei sogar höher gewesen als üblich, sagt Seefried: „Zudem hat er 28.000 Euro an Fördermitteln gekostet, die aus Steuergelder finanziert wurden.“ Noch höhere Zäune würden aus ihrer Sicht nichts bringen.

55 tote Schafe in Niedersachsen: Bislang keine Verdächtigen

Ob das für die Attacke mutmaßlich verantwortliche Rudel nun zu „Problem-Wölfen“ erklärt werden könnte – was ihren Abschuss rechtlich erleichtern würde – ist unklar. Eine Antwort des Umweltministeriums in Niedersachsen stand zum Redaktionsschluss noch aus.

„Übliche Verdächtige“ habe man bislang ebenfalls nicht ausmachen können. Seefried: „Bei uns im Landkreis ziehen öfters mal verschiedene Rudel durch.“

Jägerschafts-Sprecherin: Attacke auf Menschen kann nicht ausgeschlossen werden

Ob eine Attacke auf Menschen wie kürzlich in den italienischen Abruzzen geschehen – dort hatte ein Wolf eine Spaziergängerin angefallen und ihren Hund getötet, wie merkur.de berichtet – auch so in Deutschland passieren könnte? Julia Seefried hält das für möglich: „Ausschließen kann man das nicht.“

Der Vorfall heizte in Italien die Diskussion um den Wolf an. Eine Expertin nannte das Verhalten des Wolfs „ungewöhnlich“. In den Abruzzen waren die Wölfe nie ausgerottet worden, sie ernähren sich dort fast ausschließlich von Wildschweinen, Hirschen, Rehen oder kleineren Tieren. Dass Haustiere angegriffen werden, sei demnach die absolute Ausnahme.

Auch in Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr so einen Angriff. Im Landkreis Uelzen tötete ein Wolf einen kleinen Hund.