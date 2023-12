Italien-Urlauber findet Drei-Millionen-Euro-Schatz im Meer – aber lässt ihn lieber liegen

Von: Yannick Hanke

Ein Taucher entdeckte unlängst einen antiken Münz-Schatz im Meer. Dieser soll fast drei Millionen Euro wert sein. Der Mann ließ ihn zurück. Warum nur?

Sassari – Ein antiker Münz-Schatz, gelegen vor der Küste Sardiniens? Für einen Privatmann wurde dieser bei einem Tauchgang in geringer Tiefe zur Realität. Im Meer vor der Nordküste der italienischen Mittelmeerinsel im Gebiet von Arzachena entdeckte er römische Münzen aus dem 4. Jahrhundert. Die Rede ist von 30.000 bis 50.000 Exemplaren. Trotz ihres extrem hohen Werts ließ der Mann die Münzen zurück. Nun äußert er sich, warum genau.

Zahlreiche antike Münzen vor der Küste von Sardinien entdeckt – Sensationsfund bis zu drei Millionen Euro wert

Wie die britische Sun berichtet, soll sich der Wert der Münzen auf etwa drei Millionen Euro belaufen. Eine Rolle spielt hierbei, dass sich die Münzen aus den Jahren 324 bis 340 „in einem ausgezeichneten und seltenen Erhaltungszustand“ befunden hätte, wie ein Regierungssprecher mitteilte.

Sensationsfund im Meer vor Sizilien: Hier wurde bis zu 50.000 antike Münzen aus dem römischen Reich entdeckt. © Ministero della Cultura/imago/Montage

Die römischen Münzen – die laut CNN unter Berufung auf italienische Minister in der Nähe eines Schiffswracks gefunden wurden – stammen aus dem 4. Jahrhundert. Der Generaldirektor der Abteilung für Unterwasserarchäologie der Oberaufsicht für Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (kurz Abap), Luigi La Rocca, zeigte sich vom Sensationsfund begeistert.

Strenges Italien: Kulturschätze dürfen nicht aus dem Meer geborgen werden – Taucher muss zurückstecken

Es würde sich hierbei um „eine der wichtigsten Entdeckungen numismatischer Artefakte der letzten Jahre [handeln], die einmal mehr den Reichtum und die Bedeutung des archäologischen Erbes unterstreicht, das der Meeresgrund unserer Meere immer noch birgt und bewahrt“, so der Generaldirektor aus Italien. Dem Land, in dem selbst das Sammeln von Steinen am Strand untersagt ist.

Der Privatmann, der die antiken Münzen im Rahmen eines öffentlichen Tauchgangs entdeckte, hätte nicht versucht, seine Entdeckung und somit die Münzen für sich zu behalten. Der Fund sei einfach zu bedeutsam und zu wertvoll, heißt es in diesem Kontext.

Abgesehen davon ist es in Italien eh verboten, Kulturschätze aus dem Meer zu bergen. Ähnliche Worte wählte dann auch Luigi La Rocca gegenüber der Sun: „Der in den Gewässern von Arzachena gefundene Schatz ist einer der wichtigsten Münzfunde der letzten Jahre“.

Sensationsfunde der Neuzeit: Mann entdeckt Münzen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg – kurioses Pizza-Fresko in Pompeji

Der Fund vor der Küste Sardiniens ereignete sich nur wenige Monate, nachdem ein Mann aus Kentucky ebenfalls einen Münz-Schatz mit 700 goldenen Exemplaren entdeckt hatte. Diese stammten aus der Zeit des Bürgerkriegs (1861 bis 1865) und hätte nach Angaben der Fox-Tochtergesellschaft WDRB einen geschätzten Wert von zwei Millionen US-Dollar (etwa 1,8 Millionen Euro).

Ebenfalls beim Tauchen hatte William Bartlett vor der Küste Floridas 2015 eine Schatzkammer, bestehend aus 300 Jahre alten Goldmünzen, entdeckt. Hier war sogar die Rede von einem Wert von 4,5 Millionen US-Dollar (etwa 4,1 Millionen Euro). Über 2000 Jahre alt war derweil das in Pompeji entdeckte Fresko, das an eine Pizza erinnert. Es gibt sie also noch, die antiken Schätze aus längst vergessenen Zeiten. (han)