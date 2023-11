„Das war der günstigste Flug meines Lebens“: Warum der Heli in der Schweiz nur 7,20 Franken kostet

Von: Helmi Krappitz

Wegen Renovierungsarbeiten fällt die Standseilbahn aus. Bewohner kommen nun mit dem Helikopter ins Tal – ein bezahlbares Erlebnis.

Linthal – Verspätung, Ausfälle und Schienenersatzverkehr – Viele sind es gewohnt, bei Gleisarbeiten auf wichtigen Bahnstrecken auf Busse umsteigen zu müssen. Gemeinden in der Schweiz setzen aber noch einen drauf: Von Linthal nach Braunwald gibt es keine Schienenersatz-Busse, sondern einen Schienenersatz-Helikopter. Grund: Die Standseilbahn wird renoviert.

Braunwaldbahn: Helikopter als Schienenersatzverkehr eingesetzt

Die Braunwaldbahn verbindet den Lufthöhenkurort Braunwald und den Ort Linthal im Tal der Schweizer Alpen – mit rund 600 Metern Höhenunterschied. Wer nun zur Schule oder zur Arbeit muss, ist vom 6. bis zum 17. November auf einen Helikopter angewiesen, berichtete die Südostschweiz. Jeder Flug bietet lediglich Platz für vier Reisende – deswegen werden die einheimischen Braunwälder, Mitarbeitende und Schüler priorisiert. Danach haben auch Touristen die Möglichkeit auf das Alpenerlebnis. Der Spaß kostet dabei nichtmal mehr als das ursprüngliche Fortbewegungsmittel, die Standseilbahn: Sieben Franken und 20 Rappen.

Ersatzmaßnahmen sind zwar oft umständlich, in diesem Fall aber sicherlich ein Erlebnis: „Das war mein erster Flug in einem Helikopter, das war ein kleiner Adrenalinkick für mich. Das war mit Abstand der günstigste Flug meines Lebens“, erzählte Carla Perissa der Südostschweiz. Die 30-Jährige arbeitet in Braunwald und nutzte den Helikopter um ins Tal zu kommen.

Zwei Minuten: Scheller Flug, aber nur bei guter Sicht

Wichtig sei eine gute Sicht, um Passagiere sicher an ihr Ziel zu bringen, betonte Reto Rüesch, Chefpilot der Heli-Linth der Zeitung 20 Minuten. „Bei starkem Nebel ist ein Flug nicht möglich. Regen und Schnee hingegen stellen kein Problem dar.“ Trotzdem sei es notwendig, die Namen der Passagiere zu notieren, „, damit wir wissen, wer bei einem Absturz an Bord war. Das ist Vorschrift“, sagte Geschäftsleiter der Braunwaldbahn, Markus Hobi der Zeitung. So ein Helikopterflug sei aber sicher – und schnell. In nur etwa zwei Minuten erreiche der Heli das Ziel.

Heli statt Ersatzbusse: Die Braunwälder fliegen die nächsten zwei Wochen mit dem Heli ins Tal. © IMAGO/ 20 Minuten/Michael Scherrer

Ersatz-Heli: Günstig für Passagiere, aber teuer für das Unternehmen

Während der Helikopterflug für die Passagiere ein günstiges Erlebnis ist, sieht es aus unternehmerischer Sicht anders aus. So ein Schienenersatz-Heli kostet nämlich: Man gehe von einem Verlustgeschäft von rund 30.000 bis 40.000 Franken aus. Das obwohl „die Kosten der Helikopterflüge bei der Ertüchtigung der Standseilbahn einkalkuliert“ seien, so Hobi. Ganz rechnet sich das Konzept also nicht. Fraglich ist auch, wie gut ein solcher Vier-Personen-Flug für die Umwelt ist. Ein Erlebnis für Einheimische, Schüler und Mitarbeitende ist es aber allemal. (hk)