Schiffs-Unglück in China: Hubschrauber rettet Seemann in letzter Sekunde – dramatisches Video zeigt Aktion

Von: Kai Hartwig

Taifun „Chaba“ sorgte an Chinas Südküste für eine tosende See. Ein Schiff mit 30 Seeleuten geriet in Not, einige von ihnen wurden spektakulär gerettet.

Peking – Dramatische Szenen spielten sich am Samstag im Südchinesischen Meer ab. Dort geriet ein Schiff durch den Taifun „Chaba“ in Seenot und zerbrach schließlich in zwei Teile. An Bord des Frachters befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch 30 Seeleute.

Spektakuläre Rettung in China: Hubschrauber zieht Seemann in letzter Sekunde von sinkendem Schiff

Rettungskräften gelang es in einem spektakulären Einsatz, drei Seemänner vor dem Ertrinken zu retten. Videoaufnahmen zeigten, wie einer der Männer buchstäblich in letzter Sekunden von einem Hubschrauber per Drahtseil in Sicherheit gebracht wurde. Unter ihm ging wenige Momente später das Schiff in den tosenden Fluten unter.

Zunächst blieb unklar, wie es um das Schicksal der übrigen 27 Seeleute stand. Am Montag vermeldete das chinesische Staatsfernsehen, dass ein weiterer Seemann gerettet werden konnte. Demnach hätten die Einsatzkräfte das Besatzungsmitglied des untergegangenen Schiffs am frühen Montagmorgen aufgefunden.

Chinesischen Einsatzkräften gelang die Rettung einiger Seeleute. © Hong Kong Government Flying Service/dpa/AP

Schiffs-Unglück in China nach Taifun „Chaba“ – 26 Besatzungsmitglieder weiter vermisst

Die restlichen 26 Seeleute galten weiterhin als vermisst. Laut einem Bericht der Hongkonger Zeitung South China Morning Post vom Sonntag hatte ein Mitglied der Flugrettung schon da die Überlebenschance der verschollenen Seeleute als „sehr gering“ eingeordnet.

Bei dem Unglücksfrachter soll es sich dem Bericht nach um das unter chinesischer Flagge registrierte Industrieschiff „Fujing001“ handeln. Es war rund 300 Kilometer westlich der chinesischen Sonderverwaltungsregion in Turbulenzen geraten. Am Samstagmorgen zerbrach das Schiff dann vor der südchinesischen Küste.

Der zeitgleich wütende Taifun „Chaba“ hatte für bis zu zehn Meter hohe Wellen gesorgt. Durch den heftigen Seegang sank die Sicht auf weniger als 500 Meter. Das Wetter erschwerten den Rettern die Suche nach den übrigen Seeleuten. Trotzdem dauerten die Rettungsarbeiten über die Nacht an. (kh)