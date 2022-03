„Fahr mal wieder Rad“: Schild an Landkreisgrenze sorgt für Diskussion – selbst Luisa Neubauer gefällt das

Von: Anika Zuschke

Ein Schild an einer Landkreisgrenze sorgt für Wirbel auf Twitter. Denn der Kreis ruft dazu auf: „Fahr mal wieder Rad!“ – dabei gibt es allerdings einen Haken.

Rems-Murr-Kreis – Fahrradfahren gewinnt nicht allein durch die gestiegenen Spritpreise an Beliebtheit. Das zeigt auch eine Untersuchung des Allensbach-Instituts, die nachweist, dass sich das Mobilitätsverhalten der Deutschen seit der Corona-Pandemie verändert hat – zum Vorteil für das Fahrrad. Das hat auch mit der Einstellung der Menschen zu Umwelt- und Klimaschutz zu tun. Doch einige Regionen in Deutschland machen es den Freunden des Zweirads schwierig, ihrem Hobby nachzugehen. Genau das will auch ein Schild im Landkreis Rems-Murr zum Ausdruck bringen.

Landkreis ruft mit Schild dazu auf: „Fahr mal wieder Rad!“ – doch es gibt ein Problem

An der Kreisgrenze zu ebendiesem Landkreis in Baden-Württemberg steht ein buntes „Willkommen im Rems-Murr-Kreis“-Schild. Doch das ist noch nicht alles. Unter der freundlichen Begrüßung will ein weiteres Schild mit der Aufschrift „Fahr mal wieder Rad!“ offenbar dazu animieren, sich statt ins Auto auf den Fahrradsattel zu schwingen.

Die Schilder stehen dabei aber neben einer Landstraße, die augenscheinlich nicht mit einem Radweg versehen wurde. Und das fiel wohl auf. Denn auf Twitter postete ein User ein Foto von den Straßenschildern, unter die händisch ein weiteres Schild mit der Aufschrift „Und wo ist der Radweg?“ geklebt wurde. Der User kommentierte das Foto mit den Worten „Heute bei uns an der Kreisgrenze gesichtet“ und einem Lachsmiley.

„Wo ist der Radweg?“-Tweet sorgt für Diskussionen – Luisa Neubauer gefällt es

Der Tweet hat inzwischen fast 10.000 Likes erhalten – unter anderem von der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die vor allem durch die „Fridays for Future“-Bewegung Bekanntheit erlangte. Auch zahlreiche Kommentare bringen zum Ausdruck, was die Twitter-Community von dem eigens hinzugefügten Schild hält.

Die meisten Kommentierenden scheinen dem Konsens des untersten Schildes zuzustimmen. So schreibt ein User unter den Post: „Deutsche Fahrrad-Politik in einem Bild zusammengefasst“ und fügt seinem Statement ein Clown-Emoticon hinzu. Ein weiterer Twitter-Nutzer schreibt, allem Anschein nach sarkastisch: „Wieso Radweg? Das würde doch Geld kosten. Da sagen wir doch lieber, dass Radfahren auf der Straße doch supi ist. Da freuen sich alle drüber, die Radfahrer, die Autofahrer. Aber am meisten doch die, die kein Geld in die Hand nehmen mussten, um wirklich etwas zu tun.“

Ein Nutzer vertritt die Meinung: „Ein solches Schild und dann kein Radweg in der Nähe ist einfach nur traurig, aber im Kreis keine Seltenheit. […] Handlungsbedarf ist da! Enorm viel!“ Ein anderer User brüskiert sich: „Das ist der Witz! Wahrscheinlich ist auf der Straße 100 erlaubt, der Radfahrer, der den Berg hochfährt, kann sich schon mal ein Grabstein kaufen.“ Und eine Dame spekuliert: „Vermutlich war das Aufstellen dieses sinnlosen Schildes so teuer wie ein Radweg …“

Diskussion auf Twitter: Über Schild und fehlenden Radweg scheiden sich die Geister

Doch nicht alle Kommentierenden vertreten unter dem Twitter-Post dieselbe Meinung. So schreibt einer rigoros: „Ich bin gegen die Verunstaltung schöner Fahrradstraßen durch ‚Fahrrad-Abschiebewege‘, die die Autofahrer:innen nur dazu animieren, jede:n Radfahrer:in, die auf einer einigermaßen ebenen, durchgängig befahrbaren Fahrbahn fährt, wüst anzuhupen. […].“ Eine andere Userin findet ebenfalls, dass die Straße doch sehr einladend sei fürs Fahrradfahren.

Ein weiterer Twitter-Nutzer vertritt die Meinung: „M[eines] E[rachtens] soll das Schild Autofahrer ansprechen, das Rad in Erwägung zu ziehen. Wo der nächste Radweg ist, ist hierbei irrelevant. Ob man bessere Radwege bauen kann, eine andere Diskussion“ und zieht anschließend den Vergleich: „Bei einem Plakat, das zur Impfung [aufruft], erwarte ich auch nicht eine Impfstation daneben.“

Twitter-Community ist sich uneinig – aber für den Radweg gäbe es viel Unterstützung

In Bezug auf das Schild an der Grenze zum Rems-Murr-Kreis scheiden sich also die Geister. Ob der unterschwellige Aufruf für einen Radweg an der Landstraße etwas bewirken wird, ist offen. Sicher ist aber, dass dieses Vorhaben viel Unterstützung aus der Twitter-Community erhalten würde.