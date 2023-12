Zettel an Spülmaschine sorgt für Verwirrung: „Sowas kann es nur in Deutschland geben“

Küchen werden nicht immer sauber hinterlassen. Ein Schild sollte dieses Problem an einer Spülmaschine lösen – doch das ging nach hinten los.

München – In Deutschland gibt es zahlreiche Schilder. Die sollen das Miteinander der Bürger regeln – unter anderem im Verkehr. Nicht jedes Verkehrsschild ist in seiner Bedeutung allen Menschen hierzulande bekannt. Ziemlich unmissverständlich erschien allerdings ein Schild, das in Form eines laminierten Zettels auslag. Allerdings nicht irgendwo, sondern mitten in der Spülmaschine einer Küche.

Schild an Spülmaschine irritiert – und macht auf altbekanntes Büro-Problem aufmerksam

Das Schild, welches ein Reddit-User per Foto öffentlich machte, wies auf ein Problem hin, dass vermutlich die meisten Arbeitnehmer kennen dürften. Die Küche wird in vielen Büros allzu oft eher unordentlich hinterlassen. Ungespültes Geschirr und schmutzige Gläser stapeln sich und werden nicht in die Spülmaschine geräumt.

Und wird die Maschine wenigstens eingeräumt und eingeschaltet, kümmert anschließend keiner mehr ums Ausräumen des sauberen Geschirrs und der gereinigten Gläser. Stattdessen stellen einige Unverbesserliche ihre dreckigen Teller zu den sauberen Geschirrteilen in die nicht ausgeräumte Spülmaschine – zum Ärger einiger Kollegen.

„Bitte das Schild nicht mitspülen“ – Zettel in Spülmaschine sorgt für Lacher

Offenbar wurde mithilfe des laminierten Zettels versucht, diesen Unsitten ein Ende zu bereiten. Zumindest dem Problem nicht angestellter Spülmaschinen wollte man entgegenwirken. Ob der Zettel in einer Büroküche oder einem Privathaushalt auslag, ist nicht bekannt. „Noch nicht gespült“ stand auf dem Schild, darunter ein nachdenklich dreinblickendes Emoji. Doch der Satz darunter ließ an der Vernunft so mancher Menschen zweifeln: „Bitte das Schild nicht mitspülen“ war dort zu lesen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre da nicht die Optik des laminierten Zettels.

Das Schild sah ein wenig ramponiert aus. Es wirkte so, als habe es schon den ein oder anderen Spülgang mitgemacht – und zwar im Inneren der Maschine. Bei dem Anblick ließen die Reaktion der Reddit-Gemeinde nicht lange auf sich warten. „Aus Prinzip nur das Schild spülen“, kommentierte einer. „Steht ja nur was von mitspülen. Verträgt sich wohl nicht mit anderem Spülgut“, urteilte ein anderer User.

Spülmaschinenschild gibt wichtigen Hinweis: „Sowas kann es nur in Deutschland geben“

„Deswegen sollte es laminiert sein“, mutmaßte ein weiterer Nutzer, dass die Plastikhülle auch diesbezüglich eine Schutzfunktion hat. „Aber die Hitze der Spülmaschine hat gewonnen“, entgegnete darauf ein anderer. „Sieht sehr mitgespült aus“, pflichtete ein weiterer Nutzer bei. „Sowas kann es nur in Deutschland geben“, stand für einen User fest – ähnlich wurde jüngst über einen anderen Aushang geurteilt.

In der Tat sind kuriose Schilder und Zettel in Deutschland keine Seltenheit. So warf ein Zaun-Schild kürzlich die Frage auf, „ob die Geschichte wohl Alkohol beinhaltet?“ Unterdessen sorgte der Wut-Zettel an einen Postboten für gemischte Reaktionen. (kh)