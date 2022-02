Schimmel entfernen: Welche Mittel helfen – und wovon man die Finger lassen sollte

Von: Kai Hartwig

Besonders an den Ecken zum Fenster kann sich Schimmel bilden. © Catherine Waibel/dpa

Eine Gefahr fürchtet fast jeder in seiner Wohnung besonders: den Schimmel. Doch was tun, wenn der Pilz sich bildet? Wir erklären Ihnen, welche Mittel wirken.

München – Hat man in seiner Wohnung ein Schimmel-Problem, ist guter Rat teuer. Überall, wo Feuchtigkeit entsteht, können die gesundheitsgefährdenden Pilze auftreten. Ist man Schimmel daheim oder am Arbeitsplatz ausgesetzt, kann dies zu einer Reizung der Schleimhäute führen. Mögliche Folgen: Schnupfen, Kopfschmerzen oder Müdigkeit.

Besonders häufig finden sich Schimmelspuren etwa in Badezimmern nahe der Dusche. Aber auch Abstellkammern oder schwer zugängliche Wände, beispielsweise hinter Kühlschränken, können betroffen sein. Um den Schimmel zu entfernen, sind einige Mittel auf dem Markt. Die Stiftung Warentest hat die Schimmel-Entferner untersucht. Wir sagen ihnen, welche Mittel helfen und wovon man besser die Finger lässt.

Schimmel im Haus: Chlorreiniger helfen, haben aber auch Nachteile

Als ein beliebtes Mittel zur Entfernung von Schimmel gilt Chlorreiniger. Den kann man problemlos in jedem Drogeriemarkt oder auch in Supermärkten kaufen. Doch Vorsicht, auch das hierin enthaltene Aktivchlor ist gesundheitlich nicht unbedenklich. Verätzungen, Reizungen an den Augen oder eine Beeinträchtigung der Atemwege können durch Chlorreiniger verursacht werden. Eine Schimmelbekämpfung mit Chlor ist also nur mit Vorsicht zu empfehlen. Zumal die oberflächlich entfernten schwarzen Flecken zwar verschwinden können, die Schimmelsporen aber noch da sind.

Deutlich unbedenklicher für die Gesundheit des Anwenders sind hingegen Anti-Schimmel-Mittel, die einen Wasserstoffperoxid-Anteil haben. Denn dieses Bleichmittel teilt sich während des Auftragens in Sauerstoff und Wasser. Somit ist ein Schimmel-Entferner mit Wasserstoffperoxid für den Menschen gesundheitlich ungefährlich.

Schimmel-Entferner: Hausmittel gegen die nervigen Pilze

Neben klassischen Anti-Schimmel-Mitteln werden immer wieder auch Hausmittel im Kampf gegen den lästigen Pilz empfohlen. Dabei gilt: Je höher der Alkoholgehalt, desto besser. Fündig wird man in Apotheken, dort kann man Ethanol (Brennspiritus) oder auch Isopropanol erwerben. Die Anwendung ist einfach: Die vom Schimmel befallene Stelle muss man zunächst mit dem Alkohol einpinseln. Anschließend lässt man diesen für etwa 30 Minuten einwirken. Sehr vorsichtig sollte man hier mit Feuerquellen sein, es droht eine erhöhte Brandgefahr.

Nicht besonders empfehlenswert sind dagegen dreiprozentige Wasserstoffperoxid-Lösungen. Hier ist der Anteil an Wasserstoffperoxid zu niedrig, um ein gutes Ergebnis bei der Schimmel-Entfernung zu erzielen.

Stiftung Warentest: Testsieger basiert auf Wasserstoffperoxid – Chlor-Mittel schlecht bewertet

Bei der Stiftung Warentest avancierte unterdessen das Produkt „Schimmel X“, das auf Basis von Wasserstoffperoxid hergestellt wurde, zum Testsieger. Die Bestnote „Sehr gut“ verteilten die Tester bei dem Mittel in den Bereichen Wirksamkeit und Gesundheit.

Schlechter kamen die Chlor-Mittel weg, sie lagen am Ende alle zwischen den Noten befriedigend und ausreichend. Besonders die Gesundheitsgefährdung für Verbraucher durch chlorhaltige Schimmel-Entferner wirkte sich negativ auf die Gesamtnote aus. Eine Anwendung mit Atemmaske wird empfohlen.

Schimmel selbst entfernen: Diese Tipps sollte man beachten

Insgesamt sollte man bei der Schimmel-Bekämpfung einige Punkte beachten. Den Raum mit der betroffenen Schimmelstelle sollte man von den übrigen Räumen geschlossen halten, um einer Verbreitung des Pilzes vorzubeugen. Einerseits gilt es, die Anwendung eines Anti-Schimmel-Mittels streng nach Gebrauchsanweisung vorzunehmen. Schutzkleidung in Form von FFP2-Maske, Schutzhandschuhe und Schutzbrille bietet sich an, insbesondere bei Aktivchlor-Produkten.

Benutzte Tücher, mit denen die befallene Fläche bearbeitet wurde, sind umgehend zu entsorgen. Nach der Behandlung der entsprechenden Fläche sollte der Raum gründlich gelüftet werden. Auch das anschließende Putzen der Wohnung ist empfehlenswert, da sich möglicherweise Schimmelspuren über den Hausstaub verteilt haben können. Und hat sich der Schimmel großflächig ausgebreitet, sollte man besser einen Fachmann rufen.

Damit der Schimmel gar nicht erst in den eigenen vier Wänden Einzug erhält, können vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden. Regelmäßiges Stoßlüften und Heizen haben hierbei eine zentrale Bedeutung. Dazu ist eine Messung der relativen Luftfeuchte hilfreich, diese sollte maximal 60 Prozent betragen. Entsprechende Messgeräte, sogenannte Hygrometer, gibt es schon ab 10 Euro im Handel. Die Luft sollte in Räumen die Möglichkeit haben, gut zu zirkulieren. Zudem sollten Heizkörper möglichst nicht zugestellt werden und größere Schränke von kalten Außenwänden ferngehalten werden. (kh)