Lidl-Kunde erlebt böse Pizza-Überraschung: „Denke nicht, dass ich sie probieren werde“

Von: Marcus Giebel

Farbveränderung: Die Salami auf dieser Pizza ist offensichtlich nicht mehr genießbar. © Screenshot Twitter/@wynnowen

Der Pizza-Belag kann mittlerweile kaum spektakulär und ausgefallen genug sein. Doch bei dieser Lidl-Pizza wusste der Kunde sofort, dass er lieber die Hände davon lässt. Aus gutem Grund.

München – Was findet sich heutzutage nicht alles auf Pizzen wieder? Schokolade. Fischstäbchen. M&Ms. Kartoffelsalat. Alles schon da gewesen. Besonders Dr. Oetker lässt die Herzen der Pizza-Fans immer wieder höher schlagen und befeuert Belags-Diskussionen in den sozialen Medien.

Es geht aber auch schlicht. Wie dieser Fall aus Großbritannien zeigt, wo sich ein Lidl-Kunde einfach eine gute alte Pizza Salami schmecken lassen wollte. Nur hatte die Pizza offenbar etwas dagegen. Oder besser gesagt, die Salami. Denn wie sein auf Twitter verbreitetes Foto zeigt, schimmelten einige der Scheiben deutlich sichtbar, hatten an einigen Stellen eine deutlich dunklere Farbe angenommen.

Challenge nicht angenommen: Der Lidl-Kunde verzichtete auf den Genuss dieser Pizza. © Screenshot Twitter/@wynnowen

Pizza-Belag schimmelt schon in der Packung: Lidl antwortet auf verzweifelten Kunden

Damit schien die Wurst – dem Hinweis zufolge eine Peperoni-Pizza – etwas zu früh dran zu sein. Denn wie auf der abgebildeten Packung zu sehen ist, war der 29. Januar das offizielle Ablaufdatum. Das Foto wurde jedoch zwei Tage früher getwittert. Falls der Kunde die Pizza bis dahin fachgerecht im Kühlfach aufbewahrt hat, hat er sich also nichts zuschulden kommen lassen.

Immerhin verlor er trotz der Enttäuschung nicht seinen Humor. Bei Twitter schrieb der Pizza-Fan: „Hi Lidl, ich denke nicht, dass ich diese Pizza probieren werden. Was denkt ihr?“ Die Antwort ließ zwar einige Tage auf sich warten, doch dann kommentierte der in mehr als zwei Dutzend Ländern beheimatete Discounter: „Das tut uns leid.“ Zudem wurde der Kunde gebeten, seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und Details zur Pizza per Direktnachricht mitzuteilen.

Lidl-Kunde schreckt vor Schimmel-Pizza zurück: Peperoni-Salami schon vor Verbrauchsdatum nicht genießbar

Damit war das Problem allerdings noch nicht gelöst. Denn der Kunde wies darauf hin, dass Lidl ihm bei Twitter folgen müsse, damit er eine Direktnachricht senden könne. Eine weitere Reaktion blieb zunächst aus, aber womöglich ist Lidl heimlich, still und leise zur Tat geschritten, ohne es vor der ganzen Twitter-Gemeinde auszubreiten.

Derweil meldete sich auch ein anderer User zu Wort und fasste sich angesichts des Anblicks der Pizza mit der schimmelnden Salami kurz. „Höllisch“, lautet der komplette Kommentar. Was zweideutig zu verstehen ist. Denn die besonders in den USA als Pizza-Belag beliebte Peperoni-Salami ist durchaus scharf und sorgt damit für eine besondere Geschmacksnote. Andererseits kann es aber auch als schlichte Kritik an Lidl oder der Pizza an sich verstanden werden, dass die Wurst schon vor dem Verbrauchsdatum den Geist aufgab. (mg)