„Der Schlagermove ist zurück“: Auch Penny-Team am Kiez trifft Vorkehrungen - Hinweisschild für Kunden

Der Schlagermove findet seit 1997 jedes Jahr im Juli in St. Pauli statt.

Ein Penny-Team aus Hamburg wies mit einem Hinweisschild an der Filiale darauf hin, dass in diesem Jahr der Schlagermove wieder stattfindet - bei den Twitter-Usern sorgte die Ankündigung für Missmut.

Hamburg - Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Schlagermove in Hamburg dieses Jahr wieder statt. Für viele Schlagerfans ist die Schlagerparty das Event des Jahres, für einige Anwohner hingegen eher ein Graus - so auch für eine Frau aus Hamburg, die zuletzt an einer Penny-Filiale einen wichtigen Hinweis zu dem Musik-Event entdeckte.

Penny-Filiale wendet sich mit Bitte an Kunden und Nachbarn

Der Aushang an der Penny-Filiale wurde von einer Userin auf Twitter geteilt. Missmutig schrieb sie: „Wir wussten alle, dass der Horror wiederkommt. Danke für die Erinnerung, Penny“. Der Horror ist für sie dabei ganz offensichtlich die große Schlager-Party auf dem Kiez. Wie auf dem Foto zu erkennen ist, steht auf dem Schild folgende Botschaft: „Liebe Kunden, liebe Nachbarn - Es ist bald so weit… Der Schlagermove ist zurück. Da sich die Leergutautomaten im Bereich des Rettungs- und Fluchtweges befinden und dieser aus Sicherheitsgründen zwingend frei bleiben muss, ist eine Leergutabnahme am Samstag, dem 02. Juli leider nicht möglich“.

Wir wussten alle, dass der Horror wiederkommt. Danke für die Erinnerung, Penny. #Schlagermove pic.twitter.com/UqIdDtkqi9 — Svenjason (@Svenjason) June 21, 2022

Schlagermove in Hamburg - für Anwohner offenbar ein Graus

Alles andere als Vorfreude empfanden auch die anderen User, die alle offenbar keine Schlager-Fans waren. In den Kommentaren ließen sie sich über den Schlagermove aus. „Gestern auch festgestellt. Gaaaaar kein Bock! Ich verlasse die Stadt an dem Tag“, kommentierte ein Nutzer, fügte jedoch noch einen lächelnden Smiley an seinen Tweet an. Ein anderer schrieb ebenso unglücklich: „Neeeeeeeein, warum ausgerechnet an dem Tag?“ Auf die Frage eines Users, ob es eine schlechte Idee sei, am Freitag nach Hamburg zu kommen, antwortete die Beitragerstellerin: „Wenn du Bock auf lauten Schlager und bunten Verkleidungen hast, viel Spaß!“

Lauter Schlager und bunte Verkleidungen - darauf können sich die Schlager-Fans freuen. hamburg24 kennt alle wichtigen Informationen zu der bunten Schlager-Party, die in diesem Jahr wieder stattfindet. (rrm)