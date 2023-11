Er bemerkte nichts: Backpacker in Australien von Schlange getötet

Von: Yannick Hanke

Ein Backpacker aus Frankreich wollte die australische Ostküste erkunden. Doch sein Trip endete tödlich. Der 25-Jährige starb durch einen Schlangenbiss – den er nicht bemerkte.

Melbourne – An der australischen Ostseeküste ist ein Backpacker aus Frankreich durch einen Schlangenbiss ums Leben gekommen. Wie der Sender 9News am Mittwoch (8. November) unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, sei der 25-Jährige in dem Ort Nullawil etwa 300 Kilometer nordwestlich von Melbourne bewusstlos in seiner Unterkunft aufgefunden worden.

Französischer Backpacker (25) stirbt durch Schlangenbiss in Frankreich – „er hat nichts bemerkt“

Wade Humphreys, in dessen Betrieb der Franzose mit einem Working-Holiday-Visum gearbeitet hatte, sagte, dass am Fuß des Franzosen kleine Einstichwunden eines Bisses entdeckt worden. Es habe sich vermutlich um eine Östliche Braunschlange gehandelt. Diese giftigen Schlangen, die auch als Australische Scheinkobras bekannt sind, gelten als besonders gefährlich. Schließlich ist ihr Biss meist schmerzlos. Auch in Spanien ereignete sich ein Angriff, bei dem eine junge Frau von fünf Hunden zu Tode gebissen wurde.

Eine Östliche Braunschlange, auch als Australische Scheinkobra bekannt, hat einen französischen Backpacker tödlich gebissen. © imago/Symbolbild

„Er hat offensichtlich gar nicht bemerkt, dass er gebissen wurde“, so Humphreys. Er sprach von „einer Tragödie“. Freunde des Franzosen hätten eine Stunde lang Wiederbelebungsversuche unternommen. Dann sei der 25-Jährige in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Melbourne geflogen worden. Dort starb der junge Mann dann nach einem Herzstillstand.

Tragischer Tod: In Australien sterben jährlich nur 1-2 Menschen durch einen Schlangenbiss

„Er wurde in den Fuß gebissen, und wir tragen Schutzstiefel und Sicherheitsausrüstung – er ist also offensichtlich außerhalb der Arbeitszeiten gebissen worden“, wird Humphreys abermals zitiert.

Obwohl in Australien einige der giftigsten Schlangenarten der Welt leben, können die meisten Menschen nach einem Biss durch die Gabe von Antivenom (Gegengift) gerettet werden. Durchschnittlich sterben Statistiken zufolge in Down Under nur ein bis zwei Menschen jährlich durch einen Schlangenbiss. (dpa/han)