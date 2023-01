Schlange beißt Koch tot, nachdem er ihr den Kopf abgetrennt hat

Eine Suppe mit Schlangenfleisch gilt in Südchina als Delikatesse. Die Zubereitung kostete einen Koch nun allerdings sein Leben - und das auf kaum vorstellbare Weise.

Foshan - In einem Restaurant in der chinesischen Stadt Foshan kam es zu einem schrecklichen Vorfall. Der Chefkoch des Lokals bereitete eine Schlangensuppe zu. Aber das sollte tragischerweise das letzte Mal sein, dass er diese südchinesische Delikatesse in seiner Küche zubereitet.

Hochgiftige Schlange beißt Koch - obwohl ihr Kopf längst abgetrennt war

Wie unter anderem RTL berichtete, wollte der Koch die besondere Suppe, bestehend aus mehreren Arten Schlangenfleisch, Gewürzen und Knochen, zubereiten. Unter anderem auch enthalten: das Fleisch der giftigen indonesischen Speikobra. Um sie zu verarbeiten, schnitt der Koch dem Tier den Kopf ab. Mehr als 20 Minuten später biss dieser dann aber noch einmal zu - und verletzte den Mann dabei tödlich.

In China starb ein Koch nach dem Biss einer Speikobra.

Indonesische Speikobras zählen zu der Familie der Giftnattern

Bei der tödlichen Giftschlange handelte es sich offenbar um eine indonesische Speikobra. Der Koch wollte, dem Bericht zufolge, gerade den abgetrennten Kopf der Schlange entsorgen, als dieser zubiss. Laut Expertenmeinungen kann eine Schlange bis zu einer Stunde nach ihrem vermeintlichen Tod noch Reaktionen zeigen. Unüblich ist das Zubeißen also wohl nicht - überraschend aber umso mehr.

Für den Koch kam jede Hilfe zu spät, ein Gegenmittel konnte ihm nicht schnell genug verabreicht werden. Er habe wohl sogar besonders heftig auf das Schlangengift reagiert und sei schließlich erstickt, wie die Polizei berichtete. So konnte auch ein herbeigerufener Notarzt nichts mehr für ihn tun.

