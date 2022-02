Albtraum aller Mütter: Frau macht ungeheuerliche Entdeckung hinter Baby-Bett

Von: Momir Takac

Teilen

Eine Mutter in Australien hat hinter diesem Babybett eine schockierende Entdeckung gemacht. © facebook.com/Brisbane North Snake Catchers and Relocation

Eine Mutter will ihren kleinen Sohn gerade in sein Bettchen legen, als sie einen schockierenden Fund macht. An eine ruhige Nacht ist nicht mehr zu denken.

Mount Samson - In Australien ist ein Ritual für eine Mutter zum Schock-Erlebnis geworden. Tabitha Bennett will eines Abends ihren einjährigen Sohn in sein Bettchen, so wie jeden Tag. Doch diesmal war das Zu-Bett-bringen alles andere als Routine. Es wurde vielmehr zum Albtraum.

Als eine Mutter ihren Sohn ins Babybett legen will, macht sie eine schauderhafte Entdeckung

Denn als die Mutter aus Mount Samson, das nordwestlich der Metropole Brisbane liegt, das Licht anknipste, um ihren Sohn ins Bett zu legen, fuhr ihr ein Schock in die Glieder. Hinter dem Bettchen hatte es sich eine Schlange zusammengerollt gemütlich gemacht. „Ich wollte mich gerade nach vorne beugen, als ich sah, dass die Schlange hinter dem Kinderbett eingeklemmt war“, sagte Bennett Westside News.

Ihr Mann schlief mit den drei Hunden und einer Katze der Familie im gleichen Zimmer in einem anderen Bett. Dass sich ein ungebetener Gast in den Raum geschlichen hatte, bekamen sie überhaupt nicht mit. Also versuchte die Mama, das etwa ein Meter lange Reptil auf eigene Faust einzufangen oder zu verjagen. Doch es gelang ihr nicht, wie Daily Mail berichtete. Auch eine Familie in Südafrika hatte ungebetenen Besuch. Eine giftige Schlange hatte es sich in ihrem Weihnachtsbaum versteckt.

Schlange macht es sich hinter Babybett bequem - Experte gibt Entwarnung

Nach mehreren missglückten Versuchen entschied sie, professionelle Hilfe zu holen. Ein Experte, der darauf spezialisiert ist, verirrte Schlangen und Echsen einzufangen und zu verlagern, löste schließlich das Problem. Vor Ort stellte Steve Brown fest, dass es sich um eine in der Region häufig anzutreffende, harmlose Unterart des Teppichpythons handelte.

Ein Teppichpython hatte es sich auf einem Babybett gemütlich gemacht. © facebook.com/Brisbane North Snake Catchers and Relocation

„Ungiftig, hatte sich im Babybett niedergelassen, bevor es das Baby konnte“, schrieb der Schlangenfänger später auf seiner Facebookseite. Eine Mutter kommentierte: „Ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen … du hast meine Nacht ruiniert, jetzt werde ich das Babyphone noch aufmerksamer als sonst verfolgen.“ In China war es ebenfalls zu einem schockierenden Vorfall gekommen. Obwohl ihr Kopf bereits abgetrennt war, biss eine Schlange einen Koch tot.