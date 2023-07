19-Jähriger stiehlt Linienbus und geht in Schlangenlinien auf Überlandtour

Von: Christoph Gschoßmann

In Schleswig-Holstein entdeckte ein 19-Jähriger einen verwaisten Linienbus und fuhr prompt damit los. Er stand wohl unter Drogeneinfluss.

Ratzeburg – Er sah einen leeren Bus mit Zündschlüssel darin, überlegte nicht lange und fuhr auf und davon: Ein 19-Jähriger hat in Schleswig-Holstein einen Linienbus gestohlen und ist damit auf Überlandtour gegangen. Dabei stand der junge Mann vermutlich unter Drogeneinfluss. Nach Angaben der Polizei vom Montag (17. Juli) stoppten Einsatzkräfte den Teenager am Sonntag auf einer Bundesstraße bei Ratzeburg. Unauffällig hatte sich der Dieb nicht verhalten: Zeugen hatten zuvor die Polizei alarmiert, weil der Bus Schlangenlinien fuhr.

Nahverkehrsbusse, aufgenommen in Wiesbaden © Frank Rumpenhorst / dpa

Fahrerfahrung kann der 19-Jährige ohnehin wohl kaum aufweisen: Wie die Polizei in Ratzeburg mitteilte, war der Busdieb nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Zudem gab es Hinweise auf Rauschgiftkonsum. Der junge Mann sagte gegenüber den Beamten aus, den Bus am Vorabend im mehr als 30 Kilometer entfernten Bargteheide mit offener Tür entdeckt und im Innern den Zündschlüssel gefunden zu haben. Diese Gelegenheit ließ er sich nicht entgehen. Laut seinen Angaben fuhr er zunächst in Richtung Hamburg und parkte den Bus in der Nacht zu Sonntag im Nachbarort Ammersbek.

Linienbus hat nach Spritztour „erhebliche Unfallspuren“

Doch die Spitztour war noch nicht zu Ende. Am Sonntagvormittag fuhr er nach eigenen Angaben mit dem gestohlenen Fahrzeug weiter in entgegengesetzte Richtung bis fast nach Ratzeburg, wo die Beamten ihn schließlich stoppten. Bis dahin hatte er wohl einige Zwischenfälle, denn an dem Bus fanden sich laut Beamten „erhebliche Unfallspuren“. Der 19-Jährige muss sich unter anderem wegen Diebstahls, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

