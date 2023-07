„Nie wieder an den Strand“ – Fischer zieht „schlimmsten Alptraum“ aus dem Sand

Von: Martina Lippl

Teilen

Welche Kreaturen unter den Sandstränden in Australien leben, zeigt ein Video. Diese „Wahrheit“ erschüttert Hunderte.

Brisbane – Traumhafte Strände wecken bei vielen Sehnsüchte nach Reisen in ferne Länder. Ein TikTok-Video aus Australien verwandelt diese Träume dagegen eher in Alpträume. Es ist nur ein 20-Sekunden-Clip, der einen Fischer bei einer alltäglichen Arbeit zeigt.

„Nie wieder am Strand“: Fischer zieht „schlimmsten Alptraum“ aus dem Sand

In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einem toten Fisch einen Sandwurm (umgangssprachlich in Australien als Beach Worm bekannt) an die Oberfläche lockt. Kaum spitzt der Kopf des Wurms aus seinem Loch, packt der Mann ihn mit einer Zange und hält seinen Fang vor die Kamera. Der Sandwurm zappelt im Wind und ist ziemlich lang.

TikTok-Video aus Australien geht viral: Es zeigt, welche Kreaturen unter dem Sandstrand leben. © Screenshot TikTok Montage

Die Aufnahmen machen schon länger auf der Plattform TikTok die Runde. Und ja, die Szene ist nichts für schwache Nerven. Das Wurm-Video ist passenderweise mit einer SpongeBob-Schwammkopf-Melodie unterlegt. Fans der TV-Zeichentrick-Serie erinnern sich vielleicht an eine Kreatur namens „Alaskan Bull Worm“ in einer Staffel. Über seinen Ursprung ist allerdings wenig bekannt. Der Wurm wird in Blogs zur Serie als „groß, furchterregend und rosa“ beschrieben, genau wie Patricks Bauchnabel.

Strandwürmer „Beach Worms“ sind kein Mythos

Der Wurm aus der Unterwasserwelt der Zeichentrickserie hat offenbar ein Vorbild in der Natur: australische Sandwürmer. Umgangssprachlich als „Beach Worms“ bezeichnet, leben sie an der gesamten südostaustralischen Küste, eingegraben in der Niedrigwassergrenze, wie auf der Webseite des Bundesstaats New South Wales zu erfahren ist.

Strandwürmer haben einen muskulösen Körper (Beach Worms)

Unter dem Stichwort Merkmale steht: „Strandwürmer haben einen muskulösen Körper, der aus Hunderten von Körpersegmenten besteht. Diese Würmer können von einer roten bis grünlichen Farbe am Kopf bis zu einem perlweißen Körper variieren.“

Die Würmer sind Allesfresser. Sie leben unter dem Sand und kommen nur zum Fressen von Fischkadavern und anderen toten Meerestieren oder Seetang aus dem Sand. Strandwürmer können mit ihren Kiefern kräftig zubeißen, schnappen sich die Beute und verschwinden wieder.

Es gibt Vögel, die gezielt nach Strandwürmern jagen. Angler nutzen die Würmer als Köder. Es ist offenbar eine Kunst, hungrige Strandwürmer zu überlisten und aus dem Sand zu locken. Kenner teilen jedoch online freigiebig ihre besten Tricks und Plätze für die sogenannten Beach Worms.

TikTok-Video über Strandwürmer erschüttert viele Zuschauer

Viele haben bisher allerdings nichts von diesen Strandwürmern gewusst und „wünschten, sie hätten nie davon erfahren“. Der Schreck sitzt tief: „Nie wieder an den Strand.“ Eine Userin schreibt: „Manche Dinge sind besser, wenn man sie nicht gesehen hat.“ „Neue Angst freigeschaltet“, schreibt ein anderer. „Ab jetzt nur noch mit Ritterrüstung ins Wasser. Hab verstanden“, ist in den Kommentaren zu lesen.

Doch es gibt auch Zuschauer, die sich über das Aussehen des zappelnden Wurms einfach nur lustig machen: „Länger als meine Zukunft“. Apropos Zukunft: Der TikTok-Clip beflügelt die Fantasie: „Stell Dir vor, du liegst eines Tages im Sand und schläfst, und du spürst etwas Langes in deinem Ohr zucken.“

Kaltschnäuzige Reaktionen sind jedoch auch zu finden. „Sind nur Fischköder“, kommentiert einer. In Australien wüsste sicherlich jeder darüber Bescheid, wundert sich eine Frau. Dabei gibt es extrem giftige Tiere in Australien, über die sich Strandbesucher wirklich informieren sollen. „Sein Gift ist stärker als Zyanid“, warnte der australische Rettungsdienst nach einem Vorfall am Strand. Wer einmal dieser Tennisball großen Schönheit begegnet, sollte schnell das Weite suchen. (ml)