Mit diesen Tricks wirken Schmerztabletten am schnellsten

Teilen

Zu Schmerztabletten musste wohl jeder schonmal greifen. Mit ein paar Tricks kann aber eine schnellere Wirkung hervorgerufen werden. © IMAGO/MIS

Was tun, damit die Schmerzen endlich weggehen? Die Antwort: hinlegen. Denn auf der rechten Seite liegend wirken Schmerztabletten am schnellsten.

München - Schmerztabletten findet man wohl in jedem Haushalt. Man kann sie beispielsweise bei Kopfschmerzen, Entzündungen oder Schmerzen nach Verletzungen nehmen. Es dauert allerdings seine Zeit, bis sich der Wirkstoff der Tabletten entfalten kann. Mit einigen ganz einfachen Tricks können Sie zu Hause allerdings dafür sorgen, dass die Schmerzbekämpfer schneller wirken.

Schmerzmittel wirken am schnellsten, wenn man sich nach der Einnahme auf die rechte Seite legt

Ein erster großer Kniff besteht darin, sich nach der Einnahme der Tabletten hinzulegen, wie die amerikanische John-Hopkins-Universität herausgefunden hat. Am schnellsten entfalten die Arzneimittel ihre Wirkung demnach, wenn man sich auf die rechte Seite legt, nämlich schon nach 10 Minuten. Während im Stehen und auf dem Rücken liegend mit 23 Minuten etwas mehr als doppelt so lang dauert, sollte man eines auf keinen Fall tun: stehen bleiben. Dann vergehen satte 100 Minuten, ehe die Wirkung einsetzt.

Warum spielt die Körperposition hierbei so eine große Rolle? Die meisten Tabletten entfalten ihre Wirkung erst dann, wenn sie vom Magen in den Darm gelangen. Auf der rechten Seite liegend können die Tabletten den tiefsten Punkt im Magen erreichen und sich so schneller auflösen. Diese Erkenntnisse sind vor allem auch für ältere Menschen, die viel im Bett liegen, wichtig. Aber diejenigen, die wegen Kopfschmerzen nicht einschlafen können, können mit diesem Kniff ihrem Leid früher ein Ende machen.

Einnahme vor dem Essen und mit Flüssigkeit führt auch zu schnellerer Wirkung

Doch es gibt auch noch einige weitere einfache Tricks, durch die Medikamente schneller anfangen zu wirken. Schmerztabletten sollten beispielsweise immer vor dem Essen eingenommen werden, da sie bei vollem Magen langsamer wirken. Zudem sollten sie immer mit Flüssigkeit eingenommen werden. Am allerschnellsten wirken allerdings Tropfen, da diese über die Mund- oder Nasenschleimhaut aufgenommen werden.

Ein weiterer medizinischer Mythos des Alltags ist das vermeintlich ungesunde Knacken der Finger. Auch der Nutri-Score auf Lebensmitteln und die Bedeutung dahinter ist für viele ein Rätsel des Alltags. (jg)