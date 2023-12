Schnee an Weihnachten? „Prognose hat sich verändert“ – Wetter-Experte erklärt entscheidendes Muster

Von: Julian Mayr

Der Dezember 2023 wird wohl der mildeste im langjährigen Mittel. Der Traum schneebedeckter Weihnachten sollte aber noch nicht abgeschrieben werden.

München – 2023 wird global gesehen wahrscheinlich das wärmste Jahr der Messgeschichte. Dennoch haben viele die Hoffnung auf weiße Weihnachten nicht aufgegeben. Grund dafür waren mitunter auch die heftigen Schneefälle Ende November und Anfang Dezember 2023.

Das momentane Tau-Wetter mit milden Temperaturen lässt jedoch Zweifel aufkommen, ob rund um Heiligabend in Deutschland tatsächlich Schnee liegen oder sogar fallen wird. Experten versuchen sich in frühen Wetterprognosen für die Festtage.

Ob es an Weihnachten wieder weiß wird, wie hier im hier schneereichen München, Anfang Dezember, steht noch in den Sternen. © Revierfoto/IMAGO

Veränderte Wetter-Prognose: Chance auf weiße Weihnachten gestiegen

Eine wichtige Rolle wird in den nächsten Wochen ein Hoch-Tief-Hoch-Muster über dem Atlantik und Europa spielen, sagt der Meteorologe Jan Schenk im Wetter Talk. Entscheidend für möglichen Schneefall werde sein, wo die Hoch- und Tiefdruckgebiete genau lägen. „Dieses Muster ist relativ gesetzt, wir wissen aber nicht genau, wo es liegen wird. Weiter westlich würde bedeuten, warme, grüne Weihnachten. Weiter östlich hingegen höchstwahrscheinlich sogar weiße Weihnachten“, erklärt der Wetterexperte.

Zwar ist noch nicht absehbar, wo sich das Muster um Heiligabend herum auspräge. Doch die Prognose habe sich laut Schenk seit Anfang Dezember bereits verändert. Waren die Aussichten auf weiße Weihnachten laut dem Meteorologen bisher bei 20 bis 30 Prozent Wahrscheinlichkeit, so dürften sie nun bei rund 50 Prozent liegen. Wann eine sichere Prognose möglich sei, ist laut Schenk aber derzeit noch nicht absehbar.

Dezember zu mild: Mit Schnee an Heiligabend wird es knapp

Der aktuelle Trend bleibt hingegen erstmal mild und nass, prognostiziert Meteorologe Dominik Jung von Q.met gegegnüber wetter.net: „Regen, milde Luft und Schneeschmelze sorgen für Tauwetter. Der Schnee taut bis in die Gipfellagen der deutschen Mittelgebirge munter vor sich hin. Von den Schneemassen in Südbayern ist fast nichts mehr übrig.“ Ab Donnerstag (14. Dezember) kühle es etwas ab, neuer Schnee sei aber vorerst kaum in Sicht.

Wetterprognose für Deutschland Temperaturen Dienstag, 12. Dezember 4 bis 13 Grad Mittwoch, 13. Dezember 3 bis 10 Grad Donnerstag, 14. Dezember 3 bis 8 Grad Freitag, 15. Dezember 1 bis 7 Grad Daten: Dominic Jung/wetter.net

Geht es nach Jung, dürfte sich daran auch bis Heiligabend wenig ändern: „Unmittelbar vor Weihnachten kommt Bewegung in die Sache“, meint der Wetterexperte. Allerdings würden sich derzeit „keine größeren Schneefälle bis ganz runter“ andeuten: „Selbst im Bergland wird es mit weißen Weihnachten knapp“, so Jung. Laut dem Meteorologen sieht es weiter so aus, dass der Dezember etwa ein bis zwei Grad wärmer ausfallen dürfte, als im Mittel zwischen 1991 und 2020.