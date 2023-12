Plötzlich sprintet Bär über die Piste – haarscharf an Skifahrern vorbei

Von: Julia Stanton

Drucken Teilen

In einem Skigebiet in den USA entkommt ein Skifahrer einem fatalen Zusammenstoß mit einem Bären nur knapp. © Screenshot/@tao7570

In einem Skigebiet in den USA werden nichtsahnende Skifahrer plötzlich von einem Bären auf der Piste überrascht und entkommen einem Unfall nur knapp.

Lake Tahoe – Ein idyllischer Tag im Skigebiet. Die Sonne scheint, Skifahrer genießen die Aussicht. Dann rennt plötzlich ein Bär über die Piste. Was sich anhört, wie ein Witz, ist im Heavenly Mountain Resort in Lake Tahoe, im US-Bundesstaat Nevada wirklich so passiert.

Bär-Sichtung auf Ski-Piste: TikToker filmte zufällig

Der Vorfall wurde zufällig von einem Snowboarder gefilmt, der das Video auf der Plattform TikTok hochlädt. Seitdem wurde der kurze Clip schon 1,4 Millionen mal angesehen (Stand: 15. Dezember). Darauf ist zu erkennen, wie ein Bär auf einen Skifahrer zustürmt und nur knapp an ihm vorbeirennt. Im nächsten Moment rast der Bär direkt vor die filmende Person, die ebenfalls fast mit dem Tier zusammenstößt. Am Ende des Videos türmt der Bär scheinbar verängstigt von der Piste.

In den Kommentaren beschreibt der Snowboarder das Erlebnis und erklärt, dass er gar nicht erkannt habe, dass es sich um einen Bären handle, bis er diesem zu nahe kam.

Einige TikTok-User behaupteten unterdessen, dass das Video einen Vorfall aus dem österreichischen Skigebiet Oberegg zeige und sorgten damit für Aufsehen.

Ungewöhnliche Bär-Sichtung: Normalerweise machen die Tiere Winterruhe

Lake Tahoe, ein beliebtes Urlaubsziel und Skigebiet, ist dafür bekannt viele Bären zu beheimaten. Diese sorgen dort immer wieder für Chaos. Ungewöhnlich ist die Situation aber dennoch: Normalerweise machen Bären, je nach Temperatur, ab Anfang Dezember Winterruhe, um Kalorien zu sparen, wenn ihre Nahrung knapp wird.

Die Geschäftsführerin der sogenannten „Bear League“, einer Organisation, die sich für das friedliche Zusammenleben mit Bären einsetzt, Ann Bryant, erklärte dem amerikanischen Nachrichtendienst SFGATE, dass der Bär womöglich noch nicht in Winterruhe sei oder gestört wurde: „Die Bären haben oft Höhlen in den bewaldeten Gebieten nahe der Skipisten und können durch Skifahrer geweckt werden.“ Wildtier-Sichtungen sind in dem Heavenly Mountain Resort keine Seltenheit, weil das Resort auf Waldgebiet liegt.

Video zeigt: Bär dringt in die Küche eines Luxushotels ein

Auch in anderen US-Staaten sorgen Bären häufiger für Aufsehen: Im Skigebiet Aspen im US-Bundesstaat Colorado ist ein Bär vor Kurzem in die Küche eines Luxushotels eingedrungen. Verletzt wurde dabei jedoch keiner.

In den Voralpen werden Bären seit 2019 wieder vermehrt gesichtet. Dem Bayerischen Landesamt für Umwelt zufolge gilt es aber als unwahrscheinlich, dass eine Bärenpopulation sich in Bayern wieder ansiedeln wird. Im April wurde ein Jogger in Italien durch einen Bären getötet. (jus)