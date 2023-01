Endlich! Schnee-Intermezzo in den Alpen: Doch, wie lange bleibt es weiß?

Von: Richard Strobl

Winterintermezzo in den Alpen. Das verschneite Oberstdorf am 10. Januar 2023. © IMAGO/Bernd März

In der Nacht auf Dienstag fiel in vielen Alpenteilen der langersehnte Schnee. Doch Ski-Freunde können sich wohl nicht lange über das Winter-Intermezzo freuen.

Oberstdorf - In verschneiten Berg-Landschaften die Alpen-Romantik des Winters genießen. Das war vielen Ski-Fans in diesem Winter nur bedingt vergönnt. Doch nun ist vielerorts endlich der langersehnte Schnee gefallen, der auch die Flächen neben künstlich bestäubten Ski-Strecken von grün auf weiß wechseln lässt. Ski-Fans in Bayern, Österreich und der Schweiz jubeln. Doch wie lange hält das Schnee-Vergnügen?

Endlich Schnee! Bayern, Österreich und die Schweiz jubeln – doch wie lange bleibt es weiß?

Rückblick: Seit Mitte Dezember warten viele Einheimische und Touristen auf Schnee in den Alpen. Gerade die Skigebiete leiden unter der massiven Schneearmut. Seit den Nachtstunden ist nun endlich reichlich Schnee heruntergekommen. Sogar im schneearmen Oberstdorf in Bayern sind circa zehn Zentimeter Nassschnee heruntergekommen. Allerdings reicht diese Schneemenge natürlich bei weitem nicht aus. Nur oberhalb von 1000 Metern sind bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Während aktuell auch in Lagen bis 600 Metern der Schnee fällt, geht der Niederschlag hier schnell in Regen über, wie wetter.de berichtet. Es folgen wechselhafte Tage. Erst in der Nacht auf Montag wird es der Prognose nach wieder spannend in Bayern, denn dann fallen die Temperaturen. Insofern könnte der Winter schon Anfang kommender Woche zurückkehren, wenn die Schneefallgrenze auf 800 Meter und bis Dienstagmorgen sogar auf 300 Meter sinkt. Je nachdem, welchem Wettermodell man glaubt, könnte der Winter dann gekommen sein, um bis Ende Januar zu bleiben.

Besonders in höher gelegenen Skigebieten in Österreich und der Schweiz ist deshalb jetzt Freude angesagt. Über den ganzen Tag hat die Unwetterzentrale in Österreich für Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und die Steiermark markantes Wetter mit starkem Schneefall vorhergesagt, wie wetter.at berichtet. Die Schneefallgrenze liegt in Österreich demnach zwischen 500 und 800 Metern. Doch schon am Mittwoch erreichen atlantische Störungszonen Österreich. Die Schneefallgrenze liegt dann bei 1500 bis 2000 Metern – sinkt in der Nacht aber auf circa 1000 Meter ab. Allerdings fällt durch eine schwache Warmfront kaum Regen oder gar Schnee.

Skifahren in Österreich und der Schweiz? Schnee wohl nur in höheren Lagen

Ab Donnerstag kommt dann Regen und Schneeregen auf Österreich zu. Es bleibt bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Lediglich im Süden des Landes setzt sich sonniges Wetter durch.

Ähnlich sieht es in der Schweiz aus. Auch hier öffnen dank des aktuellen Schneefalls nun endlich viele höher gelegene Ski-Gebiete. Bis zu 50 Zentimetern waren lokal möglich, wie Klaus Marquardt von Meteo News gegenüber Blick erklärt. Wirklich weiß wird es aber auch hier erst ab einer Höhe von 1000 Metern. Bessere Schneechancen hat man in der Schweiz im Osten des Landes. Und auch in der Schweiz beginnt ab Mittwoch ein Hin und Her zwischen Warm- und Kaltfronten. Das sorgt auch für eine erhöhte Lawinengefahr, wie der Experte weiter berichtet. Die Prognose: Liegen bleiben wird der Schnee wohl nur oberhalb von 1500 Metern. Darunter ist die Freude über den Schnee wohl nur von kurzer Dauer.