Doch noch weiße Weihnachten? In welchen Regionen es schneien soll

Von: Sandra Sporer

Für viele ist Weihnachten ohne Schnee nur halb so schön. Vielerorts gibt es auch 2023 keine weiße Weihnacht – ein paar Gebiete bekommen jedoch eventuell Schnee.

München – Als das Schnee-Chaos Anfang Dezember den Nah- und Fernverkehr in weiten Teilen Deutschlands zum Erliegen brachte, waren die Prognosen für weiße Weihnachten zunächst recht optimistisch. Inzwischen mussten die Meteorologen ihre Prognose jedoch anpassen. Nach aktuellem Stand sieht es mau in Sachen Schnee an Weihnachten aus. Es gibt jedoch einige wenige Enklaven, die sich Heiligabend wohl doch an der weißen Pracht erfreuen dürfen. Dazu gehört unter anderem der Bayerische Wald.

Aussichten an Weihnachten fast überall regnerisch und trüb

Grund für die Schnee-unfreundliche Wetterlage ist ein Tief über den Farör-Inseln. Dadurch „kommt milde Atlantikluft zu uns“, erklärt Diplom-Meteorologe Georg Haas bei wetter.com. Diese sorgt dafür, dass es in weiten Teilen Deutschlands am 24. Dezember trüb und regnerisch ist. Im Süden ist es anfangs noch trocken, aber gegen Abend wird es auch hier von oben nass. „Mit dem Wintermärchen im Flachland wird es definitiv nichts. Es ist einfach zu warm“, so das Fazit von Haas.

So liegen die Höchsttemperaturen an Heiligabend etwa zwischen 6 und 13 Grad. Hoffnung auf Schnee muss man sich deshalb erst gar nicht machen. Zumindest gilt das für die tiefergelegeneren Gebiete Deutschlands. Einige höhere Lagen können sich sehr wohl auf weiße Flocken und eine Schneedecke freuen.

In einigen Gebieten fällt noch Schnee – hier könnte es Schnee an Weihnachten geben

Allen voran ist das laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Bayerischen Wald der Fall. Am 23. Dezember ist „in den Hochlagen von Harz, Erzgebirge, Bayrischem Wald und Alpen leichter bis mäßiger“ Schneefall angesagt. In Teilen können in diesen Gebieten bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Zudem schneit es „im sächsischen Bergland bis zum Abend mitunter bis in tiefe Lagen“. Hier können es sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sein, so der DWD.

Auch in der Nacht auf Weihnachten fällt im ostsächsischen Bergland sowie im Bayrischen Wald noch Schnee, allerdings weit weniger als noch am Samstag. Der DWD spricht von einem bis fünf Zentimetern Neuschnee. Auch hier wird es im Laufe des Tages jedoch regnerisch. Dennoch sind diese Regionen die Gebiete mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten.

Eventuell ist es aber auch ganz gut, dass es aktuell keinen Schnee gibt. Zumindest für die öffentlichen Verkehrsmittel. In München etwa hat die S4 immer noch mit den Nachwirkungen des Schnee-Chaos am ersten Dezemberwoche zu kämpfen. (sp)