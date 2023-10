Sie wachte nicht mehr aus der Narkose auf: Touristin stirbt nach Schönheits-OP auf Mallorca

Patienten und Arzt reisen für eine Schönheits-OP nach Mallorca und mieten sich einen OP-Saal. Plötzlich verstirbt sie. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Mallorca – Für eine Schönheits-OP fliegen manche um die ganze Welt. Entweder um einen passenden Spezialisten zu finden oder um Kosten zu sparen. Viele Beauty-Eingriffe werden in anderen Ländern vergünstigt angeboten. So teilen viele Influencer auch auf Social Media, wie sie verreisen, um ihre Zähne erneuern zu lassen. In einigen Fällen kann jedoch während eines Schönheitseingriffes Komplikationen auftreten. So auch im Fall einer Britin, die für einen Eingriff nach Mallorca reiste.

Sie wollte nach Bericht der Mallorca Zeitung Ultima Hora einen chirurgischen Eingriff während ihres Mallorca-Aufenthalts durchführen lassen. Mitte September fand dann der Eingriff in einer Privatklinik in der Hauptstadt Palma statt. Doch nicht nur die Britin nahm eine Reise für die OP auf sich, sondern auch der Chirurg. Dieser soll in verschiedenen Ländern der EU praktizieren. Für die Operation sollen die beiden sich einen OP-Saal in der Privatklinik angemietet haben.

Britin stirbt nach Schönheits-OP auf Mallorca – nun ermittelt die Justiz gegen den Arzt

Als plötzlich wahrend des Eingriffs Komplikationen auftraten, ließ der Chirurg sie in das Universitätskrankenhaus Son Espases bringen. Dort konnten ihr die Ärzte vor Ort allerdings nicht mehr helfen. Nur wenige Stunden nach dem Eingriff verstarb sie. Laut Evening Standard wurde ihre Familie umgehend informiert und sie reisten sofort auf die Insel.

Nun ermittelt die mallorquinische Justiz und prüft, ob der Arzt fahrlässig gehandelt habe. Bei dem Arzt soll es sich dem Bericht der Ultima Hora, um einen erfahrenen Arzt gehandelt haben. Der bereits seit Jahrzehnten praktiziere. Der Name des Chirurgen, sowie Art des Eingriffes ist derzeit nicht bekannt.

Doch immer wieder warnen Ärzte vor gefährlichen Eingriffen. Insbesondere die Po-Vergrößerung oder auch Brazilian Butt Lifting (BBL) genannt, birgt eine Gefahr für Patienten: „Das ist eine seit fünf Jahren relativ populäre OP. Aber bei einer Mortalitätsrate von 1:3.000 ist ein solcher Eingriff eigentlich kaum zu rechtfertigen“, erklärt Dennis von Heimburg, Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, dem Ärzteblatt. Hauptsächlich sterben Patienten infolge einer Fett-Embolie, bei der Fettzellen in die Blutbahnen gelangen und so Gefäße verstopfen. Denn bei einem solchen Eingriff wird das körpereigene Fett zunächst abgesagt und dann an anderer Stelle wieder eingefügt. (mima)