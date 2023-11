„Sehe aus wie ein Kugelfisch“: Minderjährige Britin nach verpfuschter Schönheitsbehandlung entstellt

Von: Helmi Krappitz

Drucken Teilen

„Sehe aus wie ein Kugelfisch“ - Minderjährige Britin nach verpfuschter Schönheits-OP entstellt © TikTok/eviegrace0102

Geschwollen und „leuchtend lila“. Eine minderjährige Britin ließ sich die Lippen illegal aufspritzen – und bereute es sofort.

Middlesbrough – Lippenfüller sind im Trend – aber ungefährlich sind sie nicht. Das hat eine junge Britin erfahren müssen, als ihre Behandlung extrem schiefging. Der Eingriff war sowohl illegal, schmerzhaft und färbte ihre angeschwollenen Lippen lila. Wer vollere Lippen haben will, sollte also auf die Bewertungen achten.

Illegale Lippenfüller: 17-Jährige suchte Kosmetikerin auf Facebook

Behandlungen wie das Füllen von Lippen sind in Großbritannien erst ab der Volljährigkeit erlaubt. Mit ihren 17 Jahren durfte die Britin Evie-Grace Keeler nicht in einen normalen Salon und suchte deswegen auf Facebook nach einer Kosmetikerin – mit Erfolg. Keeler berichtete der Daily Mail, dass diese aber „viele negative Bewertungen“ hatte. Für eine illegale Behandlung fand sie ansonsten niemanden.

„Sehe aus wie ein Kugelfisch“: Behandlung hinterließ Britin mit angeschwollenen und lila Lippen

Die Behandlung war allerdings weniger erfolgreich – denn kurz nach den Spritzen schwollen ihre Lippen stark an. Mit „leuchtend lila Lippen“ sah die 17-Jährige aus, als sei sie in eine Schlägerei geraten. In den folgenden Tagen wurde es immer schlimmer. „Meine Freunde konnten nicht glauben, wie groß sie waren. Sie sagten, ich sehe aus wie ein Kugelfisch“, erzählte Keeler der Zeitung. Das sei ihr peinlich gewesen.

Neben den Schmerzen konnte sie ihren Mund kaum schließen und musste durch einen Strohhalm trinken. Die Kosmetikerin sagte ihr, es seien Blutgefäße in ihren Lippen geplatzt. Deswegen seien die blauen Flecken entstanden. Rund zwei Wochen haben die Schwellungen angehalten.

Die Entwicklung ihrer Lippen nach der misslungenen Behandlung teilte sie auf TikTok. In den Kommentaren teilen viele, dass ihnen dasselbe passiert sei.

Bereits zweite Behandlung: Kosmetikerin habe eintägigen Kurs gemacht

Es handelte sich bereits um die zweite Behandlung der Kosmetikerin, die erste sei zuvor geglückt. Beide Eingriffe fanden im Haus der Kosmetikerin statt, für fast ein Viertel des gewöhnlichen Preises. Sie habe Keeler erzählt, sie sei nach einem eintägigen Kurs vollsten qualifiziert gewesen – Keelers Lippen und den schlechten Bewertungen nach zu urteilen nicht.

Schönheitsbehandlungen: Risiken und Qualifikation von Fachkraft prüfen

Die junge Britin habe aus ihren Fehlern gelernt. Sie will sich die Lippen nicht mehr aufspritzen lassen, sagte sie der Daily Mail. Wichtig sei, die Qualifikationen der Fachkraft gründlich zu prüfen. Zudem sollte man sich über mögliche Risiken informieren. Denn unter anderem kann es zu Blindheit, Gewebetod, Infektionen sowie Schwellungen und Verträglichkeitsreaktionen kommen. Und auch wenn keine gefährlichen Folgen eintreten, besteht die Möglichkeit eines asymmetrischen Ergebnisses – oder einfach unzufrieden mit der Entscheidung zu sein. (hk)