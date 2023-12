Historikerin startet Debatte um Kakao mit Schuss – „Bezeichnung des Getränks ist rassistisch“

Von: Julian Mayr

Heiße Schokolade mit Rum trägt mit Lumumba den Namen eines afrikanischen Volkshelden. Aufgrund dieser Tatsache ist das beliebte Heißgetränk derzeit umstritten.

Frankfurt – Angesichts der Teuerung, die auch vor dem Weihnachtsfest keinen Halt macht, sind wohl die meisten Menschen auf Weihnachtsmärkten über die hohen Kosten für Glühwein und Punsch verärgert. Aber auch der Name eines an besonders an Weihnachten populären Heißgetränks hat nun für Aufregung gesorgt. Eine ehemalige Historikerin und Stadträtin aus Bautzen in Sachsen kritisierte auf X den Namen Lumumba für heiße Schokolade mit Rum. Sie bezeichnet die Namensgebung als rassistisch.

Den Namen Lumumba kennen viele in Zusammenhang mit dem beliebten Heißgetränk. (Symbolbild) © IMAGO

Ist Kakao mit Schuss rassistisch? Namensgeber Lumumba wurde erschossen

Der Name des populären Getränks lässt sich auf einen zentralafrikanischen Nationalhelden zurückführen. Patrice Lumumba spielte eine zentrale Rolle in der Unabhängigkeitsbewegung des Kongo. Er war der erste Ministerpräsident der Demokratischen Republik Kongo und wurde 1961 vermutlich mit Beteiligung Belgiens und der USA ermordet. „Die Bezeichnung des Getränks ist rassistisch“, teilt die frühere Historikerin Annalena Schmidt auf X, ehemals Twitter.

„Er wurde erschossen und ihr benennt ‚Kakao mit Schuss‘ nach ihm“, macht sie ihrem Unmut Luft. Tausende von Nutzerinnen und Nutzern auf der Nachrichtenplattform reagierten auf den Beitrag der früheren Stadträtin der Grünen. Die Kritik an Rassismus stößt auf Unverständnis. „Weil er erschossen wurde, ist das rassistisch?“, hinterfragt beispielsweise ein Nutzer. Wie weitere Beiträge von Schmidt zeigen, scheint die gebürtige Hessin sogar zahlreiche anonyme Anrufe erhalten zu haben.

Warum heiße Schokolade mit Schuss den Namen Lumumbas trägt, ist unklar

In anderen Reaktionen finden sich auch Worte der Dankbarkeit. Eine Nutzerin schreibt: „Tatsächlich wusste ich das auch ganz lange nicht und war froh, dass ich‘s dann mal gelesen habe“. Gegenüber Bild äußerste die Historikerin ihre Beweggründe für das Posting: „In einer Zeit, in der die Gesellschaft sensibler mit Rassismus umgeht, wollte ich die Menschen erreichen, die gar nicht wissen, dass das Kakaogetränk mit Schuss nach einem schwarzen Menschen benannt ist.“

Anders als ein österreichisches Getränkeunternehmen, das aufgrund seines Firmennamens und Logos häufig Kritik einstecken muss, lässt sich die Herkunft der Benennung des Heißgetränks nicht eindeutig bestimmen. Obwohl der Name des Getränks tatsächlich auf den Politiker Lumumba zurückführt, gibt es im Internet verschiedene Theorien, die eine andere Herkunft des Namens behaupten.

Lumumba wird „auf ein Getränk reduziert“

Für Tahir Della steht in der Diskussion jedoch ein anderer Punkt im Vordergrund: „Eine zentrale Figur des Widerstands gegen Kolonisierung und Rassismus wird hier auf ein Getränk reduziert“, meinte der Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland bereits im Dezember 2022 gegenüber Cosmo. Dieses Vorgehen löse bei schwarzen Menschen erheblichen Unmut aus, da sie dadurch zu bloßen Objekten herabgewürdigt würden. Es sei jedoch schwierig, auf dieses Problem aufmerksam zu machen, da viele Leute in Deutschland die zugrundeliegende Geschichte nicht verstehen würden.

Wie der Geschichtswissenschaftler Jürgen Zimmerer auf X anmerkt, bewahre Unwissenheit jedoch nicht vor Rassismus, wie er im November auch auf den Rängen deutscher Fußballstadien zum Ausdruck kam. „Und ‚Kakao mit Schuss‘ für einen erschossenen Politiker ist (zudem) eine Geschmacklosigkeit sondergleichen“, postete der Professor an der Universität Hamburg auf dem Kurznachrichtendienst. Wohl ebenfalls geschmacklos, aber nicht rassistisch ist die norddeutsche Bezeichnung für das Heißgetränk. Insbesondere in Nordfriesland ist Kakao mit Schuss als „Tote Tante“ geläufig.

Der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.