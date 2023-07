Paar lässt ihren Hund während Urlaub in Hundepension – bei ihrer Rückkehr ist er tot

Von: Robin Dittrich

Die Besitzer einer französischen Bulldogge ließen ihren Hund in einer Pension zurück – bei ihrer Rückkehr war er tot. © imagebroker/Imago (Symbolbild)

Ein Paar aus Schottland startete ohne ihren Vierbeiner in einen Türkei-Urlaub. Nach einigen Tagen erfuhren sie, dass der Hund eingeäschert wurde.

München/Whitburn – Zwei Besitzer einer französischen Bulldogge sind untröstlich. Adam Gardner McLean und seine Freundin Gemma Allen ließen ihren Hund Pablo ließen ihren Pablo in einer Hundepension zurück, als sie in einen Türkei-Urlaub aufbrachen. Den Hund auszusetzen, wie viele andere Besitzer es in Anbetracht einer Reise tun, kam für die beiden freilich nicht infrage.

Und warum auch? Im schottischen Whitburn sollte es Pablo an nichts fehlen, doch der Aufenthalt in der Pension endete fatal. Nach elf Tagen erhielt Hundebesitzer Adam Gardner McLean plötzlich eine Nachricht der Pension-Chefin. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass Pablo leider verstorben sei.

Ermittlungen gegen Hundepension aufgenommen – war die Chefin schuld?

Wie der Nachricht zu entnehmen ist, „bin ich mit Pablo heute um 5:30 Uhr zu einem Spaziergang nach draußen gegangen und habe ihn danach gefüttert.“ Als sie um 8:30 Uhr noch einmal nach Pablo schauen wollte, habe sie ihn tot vorgefunden. „Es sah aus, als wäre er krank gewesen, er war schon ein paar Tage lang immer mal wieder kränklich“, heißt es in der Mitteilung an den Besitzer. Doch damit nicht genug: „Sie hat Pablo einäschern lassen, bevor sie uns von seinem Tod erzählt hat“, sagte McLean gegenüber dailyrekord.co.uk. In den USA setzte eine Familie einen Hunde-Welpen herzlos aus; das loyale Tier wartete dennoch auf sie.

Wie die Hundebesitzer weiter angaben, teilte die Chefin der Hundepension dem Krematorium mit, dass sie die Erlaubnis dafür hätte, den Hund einäschern zu lassen. Ein Kontakt zu den Besitzern fand bis zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht statt. Wie die Pension schrieb, gab es Kontaktversuche, es habe aber keine Verbindung gegeben. In der Folge sprach Pablos Besitzer Adam McLean mit dem Krematorium: „Uns wurde mitgeteilt, dass Pablo bereits 12 bis 15 Stunden tot war, als er dort ankam. Er lag noch immer in seinem Käfig, hatte seine Beine ausgestreckt und sein Halsband um.“

Wie Pablos Besitzer Adam McLean sagte, ignoriert die Chefin der Hundepension seit dem Vorfall seine Kontaktversuche. „Vielleicht war es ein Unfall, aber irgendetwas stimmt hier nicht“, gab er an. Ein Sprecher des West Lothian Gemeinderats erklärte, dass „wir auf den Fall aufmerksam gemacht wurden und den Vorwurf untersuchen werden.“ Auch die Tierschutz-Organisation SSPCA gab bekannt, dass sie „den Fall prüfen und die Angelegenheit an die örtliche Behörde weitergeleitet“ haben.