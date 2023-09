Familienvater wird Lotto-Millionär – den Spielschein versteckt er erstmal im Schrank

Von: Annika Ketzler

Teilen

Ein Lotto-Spieler wurde mit seinem Schein zum Millionär. Er konnte sein Glück kaum fassen und versteckte zunächst den Schein im Schrank.

Hamm - Sechs Richtige auf dem Tippschein – davon träumen viele Lotto-Spielende. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, ist jedoch sehr gering. Doch: Dieses Glück hatte ein 50-jähriger Mann aus dem Raum Stuttgart. Der Familienvater konnte zunächst nicht glauben, dass er von nun an Millionär ist. Das teilte Lotto Baden-Württemberg jetzt mit. Seinen Spielschein, mit dem er zwei Millionen Euro gewann, versteckte er zunächst im Schrank. Diesen löste er erst einige Tage später ein.

Familienvater wird Lotto-Millionär - und versteckt Spielschein erstmal im Schrank

Der 50-Jährige hat beim Lotto am Samstag am 26. August sechs richtige Gewinnzahlen angekreuzt. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot bei dieser Ziehung zu knacken, lag laut Lotto Baden-Württemberg bei eins zu 15,5 Millionen. Nur die Superzahl fehlte ihm zum ganz großen Glück. Eine millionenschwere Geldsumme gab es trotzdem für den 50-Jährigen. Und: Der Familienvater wolle zunächst weiter arbeiten gehen und sich in Ruhe überlegen, was er mit seinem Gewinn mache, berichtet wa.de.

