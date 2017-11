Schüler in Tansania hebt Handgranate auf - sechs Kinder sterben

In Tansania ist eine Handgranate inmitten einer Schülergruppe explodiert und hat sechs Kinder getötet. Zunächst war unklar, woher die Handgranate stammte.

Daressalam - Ein Schüler in der Region Ngara im Nordwesten des Landes habe den Sprengsatz auf dem Weg in die Schule gefunden und mitgenommen, da er es für ein Stück Altmetall gehalten habe, sagte am Mittwoch der örtliche Polizeichef Agustino Olomi. Drei der Kinder seien durch die Explosion schon in der Grundschule gestorben, sagte Goleth Fredrick, eine leitende Ärztin in dem Krankenhaus, in das die verletzten Schüler gebracht wurden. Drei weitere Kinder sind in der Klinik gestorben. Rund 15 weitere Schüler seien verletzt worden. Es war zunächst unklar, woher die Handgranate stammte.

dpa

