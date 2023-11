Schüsse in Hamburger Shisha-Bar – mehrere Personen verletzt

Von: Sebastian Peters

In einer Shisha-Bar in Hamburg-Altona sind in der Nacht zu Mittwoch Schüsse gefallen. Mehrere Männer wurden verletzt. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei ermittelt.

Hamburg – Gewalteskalation in einer Hamburger Shisha-Bar: In der Nacht zu Mittwoch. 8. November 2023, stürmten mehrere Männer eine Shisha-Bar an der Scheplerstraße in Hamburg-Altona. Nach dem Betreten der Bar eskalierte die Situation. Mutmaßlich acht Männer gingen aufeinander los. Zwei von ihnen erlitten Stichverletzungen. Ein Dritter wurde durch eine Schusswaffe verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Polizei.

Schüsse in einer Shisha-Bar in Hamburg – mehrere Personen verletzt, Täter bislang flüchtig

Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, fehlten von den Tätern jede Spur. Diese flohen offenbar auf E-Scootern von Tatort. Vor der Bar konnten die Einsatzkräfte aber die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole, finden und sicherstellen. Diese wird nun auf Fingerabdrücken und DNA-Spuren untersucht.

Die Täter konnten nach dem Angriff fliehen (Symbolfoto) © Elias Bartl

Wie und warum es zum Streit kam, ist noch unklar. Auch, ob es Verbindungen im Milieu gebe, ist bislang nicht bekannt. Die Opfer geben gegenüber den Einsatzkräften kaum brauchbare Aussagen. Nach Informationen des Hamburger Abendblattes soll es sich offenbar um einen gescheiterten Raub gehandelt haben.

Erst vor wenigen Monaten schoss ein bislang unbekannter Täter auf die Glasfassade einer Shishabar an der Simon-von-Utrecht-Straße in unmittelbarer Umgebung der Reeperbahn. Der damalige Schütze konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Solche Angriffe auf Shishabars endeten in Hamburg bereits tödlich. Am 27. Juli 2022 wurde ein ehemaliger Drogendealer in einer Shishabar gezielt hingerichtet. Die Ermittlungen der Polizei offenbarte, dass mehrere Männer die Bar stürmten und auf den Mann zugingen und mehrmals abdrückten.