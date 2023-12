Schule bringt in Italien Eltern gegen sich auf und macht Jesus zum Kuckuck

Von: Daniel Geradtz

In Norditalien passte eine Schule den Text eines Weihnachtsliedes an. Laut der Direktorin handelt es sich um ein Missverständis. Das fürrte aber zu Ärger.

Agna – In einer Gemeinde in Norditalien brennt der sprichwörtliche Baum. Ihn als Christbaum zu bezeichnen, wäre angesichts der Jahreszeit zwar korrekt. Doch in der 3000-Seelen-Stadt Agna in der Provinz Padua wirkt das falsch. Denn dort hat man sich bei einer Weihnachtsfeier in einer Grundschule wohl darum bemüht, christliche Bezüge aus einem Liedtext zu entfernen.

Italienische Schule streicht Jesus aus Liedtext

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet über die Ereignisse und beruft sich dabei auf einen Bericht des italienischen Fernsehsenders Rai. Demnach sei in einem Text das Wort Jesus durch Kuckuck ersetzt werden. Die Zeile „Jesus wird bald geboren“ wurde geändert in „Von oben wird Kuckuck gemacht“. Auch die Passage „Wo die Engel Jesu Geburt vorbereiten“ hat es getroffen. In der Umdichtung lautete sie: „Alle zusammen bereiten ein Fest im blauen Himmel vor.“

Mit den Anpassungen sollte wohl Rücksicht genommen werden auf nicht-christliche Schüler und Eltern. Das hat bei einigen traditionellen Familien offenbar für Empörung gesorgt. In dem Bericht beschwichtigt die Schulleiterin Caterina Rigato, dass es sich um ein Missverständnis handele. Die Fassung sei ein nicht endgültiger Entwurf, der fälschlicherweise in Umlauf gelangt sei.

Eklat bei Weihnachts-Feier in Italien: Zu spät für richtige Textversion

Nachdem die Vorbereitungen schon weit vorangeschritten gewesen seien und die Schüler Text bereits auswendig gelernt hatten, war es wohl zu spät für eine Richtigstellung. Die Direktorin betonte, dass andere Lieder mit christlichem Bezug vorgetragen wurden. Weihnachtslieder gehören zu Weihnachten wie viele weitere Traditionen.

Der Fall passt zu aktuellen Diskussionen in Italien. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat mit ihrer Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) einen Gesetzentwurf angestoßen, mit dem sie in Italien die Abkehr von traditionellen Begriffen verhindern will. Dieser soll unter anderem verhindern, dass Weihnachtsfeiern als Winterfeste bezeichnet werden. Aus der Bevölkerung und auch von der Opposition erhält sie dafür Kritik.

