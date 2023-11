Jugendliche nach Bedrohung an Schule in Bahrenfeld festgenommen

Von: Marcel Prigge, Sebastian Peters

Derzeit kommt es in Hamburg-Blankenese zu einem großen Polizeieinsatz. Mutmaßlich ehemalige Schüler haben eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht. Die Unbekannten sind auf der Flucht.

Update Mittwoch, 8. November - 16:30 Uhr - Vier Jugendliche wurden von der Polizei festgenommen, wie die Pressestelle um 16.30 Uhr mitteilte. Die genauen Umstände der Festnahme sind noch unklar, doch es scheint, dass die Ereignisse im Zusammenhang mit einer Bedrohung stehen, die sich im Laufe des Tages ereignet hat.

Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte sind bei einer Bedrohungslage in Hamburg an der Stadtteilschule Blankenese im Einsatz. © Bodo Marks/DPA

Die Frage, ob die festgenommenen Jugendlichen mit den Verdächtigen aus einer Schule in Blankenese in Verbindung stehen, bleibt vorerst unbeantwortet. Die Ermittlungen dazu laufen noch

Ursprungsmeldung: Blankenese – An einer Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese wurden zwei bewaffnete Unbekannte gemeldet, die eine Lehrerin in einem voll besetzen Klassenraum mit einer Waffe bedroht haben sollen. Das Sondereinsatzkommando und Einsatzkräfte der Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Schule wird evakuiert, die Unbekannten sind auf der Flucht.

Unbekannte Bewaffnete an Hamburger Schule: Polizei und SEK mit Großaufgebot vor Ort

Wie es vonseiten der Polizei heißt, hätten mutmaßlich ehemalige Schüler eine Lehrerin in einem Klassenraum mit einer Waffe bedroht. Ob diese auch eingesetzt wurde, ist bislang unklar. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Polizeisprecher Holger Vehren spricht jedoch weiterhin von einer Bedrohungslage.

Zwei mutmaßlich ehemalige Schüler haben in einer Hamburger Schule eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © Sebastian Peters

Nach Angaben der Deutschen Presseagentur suchen die Einsatzkräfte auf dem Gelände zwei Unbekannte. Der Polizei sei weiter berichtet worden, dass die beiden jungen Männer geflüchtet sein sollen. Dies werde derzeit überprüft. Polizeikräfte seien derzeit ebenfalls dabei, das Gebäude taktisch zu betreten und zu durchsuchen, so Vehren weiter. Nachdem die einzelnen Klassenräume durchsucht wurden, sollen die Schüler zu einer Sammelstelle gebracht werden.

Die Schule wurde von den Einsatzkräften weiträumig abgesperrt, einige Eltern sind ebenfalls vor Ort. Die Schüler werden nach und nach evakuiert. Von insgesamt 1200 Schülern gelten zwei Klassen derzeit nach Polizeiangaben als gesichert. Aufgrund der Nähe zu einer Militärkaserne verläuft die Evakuierung teilweise mit Bundeswehrbussen.

Keine Bedrohungslage an anderen Schulen: Polizei erhält besorgte Anrufe

Wie die Polizei auf X (ehemals Twitter) mitteilt, gehen vermehrt besorgte Anrufe von Eltern ein, deren Kinder auf umliegende Schulen gehen. Diese würden ihre Kinder vorzeitig abholen wollen. In diesem Zusammenhang teilen die Beamten mit, dass es „aktuell keine Hinweise auf weitere Einsatzorte oder Gefahren“ gibt.