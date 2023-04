Schulpanne in NRW: Abiturprüfungen fallen Mittwoch aus

Von: Johannes Nuß

In Nordrhein-Westfalen müssen die Abiturprüfungen um zwei Tage verschoben werden. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Aufgrund einer technischen Panne konnten am Dienstag in ganz NRW die Abiturprüfungen nicht heruntergeladen werden. Jetzt werden die Prüfungen verschoben.

Düsseldorf – Heftige Panne im Zuge der Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen: Schulen im ganzen Land konnten am Dienstag (18. April) die Aufgaben für Mittwoch (19. April) nicht herunterladen. Die angehenden Abiturienten müssen die Klausuren nun zwei Tage später schreiben.

Eigentlich waren die Prüfungen für Mittwoch geplant, nun mussten sie kurzfristig auf Freitag (21. April) verschoben werden, wie die Schulministerin in Nordrhein-Westfalen Dorothee Feller(CDU), am Dienstagabend sagte. Grund für die Verschiebung seien massive technische Probleme, so die Ministerin.

„Die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren ist außerordentlich ärgerlich“, erklärte die CDU-Politikerin. Die Abiturientinnen und Abiturienten hätten sich intensiv auf ihre Prüfungen vorbereitet. Die Störung habe aber den Download der Prüfungsaufgaben verhindert, sodass die Schulen die Aufgaben nicht rechtzeitig bekommen konnten.

Die Störung habe im Laufe des Dienstags nicht rechtzeitig behoben werden können, erklärte das Ministerium. Betroffen sind die Prüfungsfächer Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik.

Abiturprüfungen in NRW müssen verschoben werden: Probleme beim Download der Prüfungsaufgaben

Der landesweite Download für die Schulen war am Dienstag vom Ministerium um 12:00 Uhr geöffnet worden. Viele Schulen hätten die Klausuren aber nicht oder nur teilweise herunterladen können, teilte die Landesvorsitzende des Philologenverbandes NRW, Sabine Mistler, mit.

Viele Lehrer hätten in den Schulen bis zum Abend auf den Download gewartet, bis dieser dann abgesagt worden sei. „Schüler und Lehrer sind zum Teil richtig sauer“, sagte Mistler. Es müsse nun sehr gründlich geprüft werden, woran es gelegen habe, denn am Mittwoch beginne bereits wieder der Download für die regulären Prüfungen am Donnerstag.

„Wir erwarten vom Ministerium eine belastbare und schnelle Kommunikation, statt die Lehrkräfte bis weit nach 19 Uhr in den Schulen warten zu lassen“, erklärte ein Sprecher der Gewerkschaft GEW. Viele Lehrer seien verunsichert.

Abitur in Nordrhein-Westfalen wird verschoben: Ministerium will Konsequenzen bei externen Dienstleister ziehen

Das Ministerium werde die Störung gemeinsam mit dem externen Dienstleister „intensiv aufarbeiten“, versprach die Ministerin. Es gehe darum, „die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, damit die Prüfungen an den Folgetagen störungsfrei durchgeführt werden können“.

Scharfe Kritik kam von der Opposition. Die Ministerin habe über die Verschiebung der Prüfung viel zu spät informiert, sagte die SPD-Abgeordnete Dilek Engin. „Das ist wirklich ein katastrophales Kommunikationsverhalten von Frau Feller. Ausbaden müssen es jetzt die Lehrkräfte und die Abiturienten, insbesondere die Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens, die am Freitag das Zuckerfest feiern.“ Über die technischen Probleme hatten zuvor mehrere Medien berichtet. (Mit Material der dpa)