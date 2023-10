Krieg in Israel: Militär warnt Reisende – und informiert über Verhaltensregeln

Von: Sandra Sporer

Einige Reisende wurden vom Angriff auf Israel überrascht. Das Militär gibt Hinweise, wo man im Falle weiterer Gefechte am besten Schutz sucht.

Tel Aviv – Das israelische Home Front Command ist eine Abteilung der israelischen Armee, deren Aufgabe es ist, die Zivilbevölkerung im Falle eines Konfliktes zu unterstützen. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel, hat dieses nun Verhaltensregeln für die Menschen vor Ort ausgegeben. In diesen geht es darum, wie man richtig auf einen Sirenenalarm reagiert und wo man am besten Schutz sucht. Auch für Reisende, die während ihres Aufenthalts in Israel von dem Angriff überrascht wurden, sind diese Informationen essenziell. Eine Übersetzung der Verhaltensregeln findet sich deshalb auf der Webseite der Deutschen Botschaft in Tel Aviv.

Krieg in Israel: Militär weist Reisende und Zivilbevölkerung an, bei Sirenenalarm sofort Schutz zu suchen

Das Auswärtige Amt hat für Israel eine Reisewarnung ausgegeben. Touristen, die sich bereits vor Ort befinden, sind dazu aufgerufen, sich regelmäßig über die aktuelle Lage sowie geltende Sicherheitshinweise zu informieren. Entweder durch TV- und Radiomeldungen oder auch auf der Webseite des Home Front Command.

Momentan finden sich dort Hinweise, was im Falle eines Sirenenalarms zu tun ist. Wenn die Sirenen losgehen, muss schnellstmöglich der nächste sichere Ort aufgesucht werden. Dort solle dann zehn Minuten ausgeharrt werden, sofern es keine anderweitigen Anweisungen gibt, heißt es seitens des Home Front Command.

Nachdem der Krieg in Israel wieder hochgekocht ist, bemüht die israelische Armee sich, die Zivilbevölkerung bestmöglich zu schützen und gibt dafür unter anderem Verhaltensregeln im Falle eines Alarms aus. © Fadi Amun/IMAGO

Verhaltensregeln bei Sirenenalarm: Militär informiert, welche Orte am sichersten sind

Vorzugsweise sollte man bei einem Alarm den nächstgelegenen Luftschutzraum oder Luftschutzbunker aufsuchen. Ist dies keine Option, sollte auf folgende Alternativen zurückgegriffen werden:

In einem mehrstöckigen Gebäude: Sofern es keinen Luftschutzraum gibt, ist das Treppenhaus hier der sicherste Ort, sofern es im Inneren des Gebäudes liegt und keine Fenster hat. Bei dreistöckigen Gebäuden ist das Treppenhaus auf Höhe des zweiten Stocks am sichersten. Bei Gebäuden mit mehr Stockwerken sollte man im Treppenhaus die zwei obersten Stockwerke sowie das Erdgeschoss meiden.

Sofern es keinen Luftschutzraum gibt, ist das Treppenhaus hier der sicherste Ort, sofern es im Inneren des Gebäudes liegt und keine Fenster hat. Bei dreistöckigen Gebäuden ist das Treppenhaus auf Höhe des zweiten Stocks am sichersten. Bei Gebäuden mit mehr Stockwerken sollte man im Treppenhaus die zwei obersten Stockwerke sowie das Erdgeschoss meiden. Innerhalb einer Wohnung oder eines Hauses: Muss man in einer Wohnung oder einem Haus Schutz suchen, sollte dies in dem Raum geschehen, der am wenigsten Fenster und Außenwände hat. Bäder und Küchen sollten jedoch gemieden werden, da es hier durch zerspringendes Porzellan oder Glas zu Verletzungen kommen könnte. In einem Privathaus sollte man zudem stets im Erdgeschoss Schutz suchen.

Muss man in einer Wohnung oder einem Haus Schutz suchen, sollte dies in dem Raum geschehen, der am wenigsten Fenster und Außenwände hat. Bäder und Küchen sollten jedoch gemieden werden, da es hier durch zerspringendes Porzellan oder Glas zu Verletzungen kommen könnte. In einem Privathaus sollte man zudem stets im Erdgeschoss Schutz suchen. Im Freien: Nach Möglichkeit das nächste Gebäude aufsuchen. Ist dies nicht möglich, flach auf den Boden legen und den Kopf mit den Händen schützen

Nach Möglichkeit das nächste Gebäude aufsuchen. Ist dies nicht möglich, flach auf den Boden legen und den Kopf mit den Händen schützen Im Auto: Auf jeden Fall seitlich ranfahren. Wenn möglich das nächste Gebäude aufsuchen und dort Schutz suchen. Ist dies nicht möglich, aussteigen, sich etwas vom Fahrzeug entfernen und dann auf den Boden legen und seinen Kopf schützen. Ist ein Aussteigen aus dem Auto ebenfalls unmöglich, sollte man sich unter die Fensterlinie ducken und so zehn Minuten ausharren.

Auch weist das Home Front Command darauf hin, sich nicht in Foyers von Gebäuden aufzuhalten, da hier eine hohe Gefahr besteht, durch Schrapnelle oder splitterndes Glas verletzt zu werden. Von eingeschlagenen Raketen oder nicht-identifizierbaren Objekten solle man sich dringend fernhalten und diese den Behörden melden.

In Israel herrscht Ausnahmesituation: Die Hamas verschleppen Menschen in den Gazastreifen zur Geiselnahme, auch Deutsche sollen sich unter den Entführten befinden. (sp)