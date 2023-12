Kuriose Botschaft auf Kassenbon aufgetaucht: „Muss Schutzgeld an Wolfgang und Gerda abdrücken“

Von: Daniel Geradtz

Unverhofft lag bei einer Familie der Bon eines Kneipenbesuchs im Briefkasten. Dieser stammte von den genervten Nachbarn – mit einer besonderen Bitte.

München – Die Nachbarn sind zu laut, man selbst will Ruhe haben. Das Verlassen der Wohnung ist dann wohl das naheliegendste. Doch was ein Paar offenbar kürzlich gemacht hat, treibt alles auf die Spitze. Offenbar haben zwei genervte Bewohner eines Mehrfamilienhauses ihre Ruhe in einem Wirtshaus gesucht. Die angefallenen Kosten soll nun der Verursacher des Lärms tragen.

Paar will wegen Ruhestörung Kosten für Kneipenkosten zurück

Den Fall macht dieser selbst auf der Plattform Reddit öffentlich, indem er die Nachricht seiner Nachbarn postete. „Ihr habt uns mit eurem Getrampel flüchten lassen aus unserer Wohnung. Wir bitten um Erstattung unserer Unkosten. Am liebsten in bar in unseren Briefkasten. Wolfgang + Gerda“, steht auf dem Kneipenbon. Auch in Berlin haben die Bewohner einer Wohnung mit einem Zettel auf die Fehltritte ihres Nachbarn hingewiesen.

Unter dem Posting beschreibt der vermeintliche Ruhestörer zunächst die Situation. Die Familie hat ein dreijähriges Kind und an besagtem Tag Besuch empfangen. Die Situation war für die darunter wohnenden Nachbarn offenbar nicht mehr auszuhalten. Diese haben sich laut den Schilderungen bereits mehrfach beschwert. Dabei sei bereits das zu laute Klingeln des Weckers bemängelt worden.

Netz diskutiert über Zettel-Botschaft unter Nachbarn

Unter dem Posting diskutieren die User lebhaft. Verständnis für die Nachbarn kommt von niemandem auf. Deren Botschaft sorgt eher für Belustigung. „Alter Falter müssen die voll gewesen sein nach der Kneipe, wenn die wirklich dachten, das wäre ne gute Idee“, meint einer. Ein anderer User schreibt: „Deutsche, wenn sie nochmal ein Auge zudrücken.“ Der Verfasser des Posts „muss Schutzgeld an Wolfgang und Gerda abdrücken“, scherzt ein Kommentator.

Ein Nutzer der Plattform liefert einen Vorschlag für ein passendes Antwortschreiben. Dabei bringt er es auf den Punkt: „Wenn wir was ändern sollen (…), dann helfen freundliche Worte mehr als Geldforderungen.“

Nachbarn müssen bestimmte Lärmquellen akzeptieren

Im Übrigen raten auch Anwälte, bei anhaltenden und wiederholenden Ruhestörungen zunächst das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen. Zudem müssen Nachbarn tagsüber bestimmte Lärmquellen akzeptieren. Dazu zählt auch das Spielen von Kindern und auch das Musizieren. Letzteres muss täglich bis zu zwei Stunden lang geduldet werden.

Ob der Ruhestörer die Kneipenrechnung tatsächlich bezahlt, blieb zunächst unklar. Falls er sich dazu entscheidet, hat er aber schon den passenden Plan geschmiedet. „Ich würde es persönlich übergeben und 15 € mitnehmen. Dann schauen wie sie reagieren.“

Ruhezeiten sind im deutschen Mietrecht ein hohes Gut und sorgen immer wieder Ärger unter den Mietern. Zuletzt waren „asoziale Tiergräusche“ der Grund für einen Streit.